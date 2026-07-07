Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha annunciato la revoca provvisoria della sospensione a carico del Comitato Olimpico Russo (COR), una misura che era in vigore dal 12 ottobre 2023. Questa decisione giunge dopo un’analisi approfondita condotta dalla Commissione Affari Legali del CIO, la quale ha accertato l’assenza di organizzazioni sportive regionali russe nei territori che ricadono sotto la giurisdizione del Comitato Olimpico Nazionale dell’Ucraina. Inoltre, il Comitato Olimpico Russo ha formalmente confermato di non svolgere, né di avere intenzione di svolgere in futuro, alcuna attività in tali aree.

Le implicazioni della revoca per gli atleti

Con la revoca della sospensione, le condizioni di partecipazione precedentemente raccomandate alle Federazioni Internazionali e agli organizzatori di eventi sportivi, emanate il 28 febbraio 2022 e il 28 marzo 2023, non saranno più applicabili per gli atleti e le squadre russe. Questo include anche le misure di tutela che erano state previste. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che rimangono in vigore rigidi requisiti antidoping per tutti gli atleti russi che intendono tornare a competere a livello internazionale. Per quanto riguarda la possibilità di esporre la bandiera, l’inno, i colori o altri simboli russi, il CIO ha scelto di lasciare la decisione finale alle singole Federazioni internazionali e agli organizzatori degli eventi.

Monitoraggio costante e contesto della decisione

L’Esecutivo del CIO ha ribadito che continuerà a monitorare con attenzione qualsiasi eventuale attività del Comitato Olimpico Russo nei territori in questione. Si riserva inoltre il diritto di adottare ulteriori provvedimenti qualora lo ritenga necessario. Questa recente decisione si inserisce in un contesto più ampio, seguendo quella dello scorso maggio, quando erano già state tolte le restrizioni relative alla partecipazione degli atleti bielorussi alle competizioni internazionali.

Verso la reintegrazione nel movimento olimpico

La revoca della sospensione rappresenta un passo significativo verso la potenziale reintegrazione della Russia nel movimento olimpico, in particolare in vista dei futuri Giochi di Los Angeles 2028.

La sospensione originale era stata imposta a seguito dell’invasione dell’Ucraina e del riconoscimento, da parte del Comitato Olimpico Russo, di organizzazioni regionali nelle aree occupate. È importante notare che la decisione attuale del CIO non include ancora una valutazione definitiva sull’uso dei simboli nazionali russi, una questione che sarà affrontata e definita in un momento successivo.