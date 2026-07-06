Flavio Cobolli si conferma uno dei protagonisti più attesi e brillanti a Wimbledon, raggiungendo i quarti di finale per il secondo anno consecutivo. L'impresa è arrivata dopo aver superato l'ostico Alex De Minaur in tre set, dimostrando una forma eccellente sull'erba londinese. Il numero dieci del ranking ATP ha offerto una prestazione non solo solida ma anche spettacolare, conquistando il pubblico non solo con il suo tennis di alto livello ma anche con una particolare esultanza ispirata a Cristiano Ronaldo. Al termine dell'incontro, Cobolli ha commentato le difficoltà della sfida: “Mi sentivo stanco, sono contento di aver vinto in tre set perché fa caldo ed è meglio risparmiare le energie”, evidenziando l'importanza di gestire le risorse fisiche in condizioni climatiche impegnative.

Esultanza alla Ronaldo e il calore del pubblico

La vittoria di Cobolli è stata coronata da un momento di grande coinvolgimento con il pubblico. Il tennista ha infatti replicato una celebre celebrazione in pieno stile Ronaldo, caricando gli spettatori che hanno risposto con l'iconico “Siuuuuum”. L'azzurro ha poi espresso la sua soddisfazione e il suo rispetto per l'avversario: “Sono orgoglioso di me stesso e felice per la vittoria. Rispetto Alex come persona e come giocatore, è molto complicato affrontarlo”. Queste parole sottolineano la sportività e la profonda consapevolezza del valore del tennista australiano. Guardando già al prossimo impegno, Cobolli ha condiviso con leggerezza il suo rituale pre-partita: “Guarderò la partita come al solito con un bel gelato, stasera cucina papà e preparerà pasta con pomodoro e cipolla.

Magari però guardiamo i Mondiali, c’è Spagna‑Portogallo”, offrendo uno spaccato della sua quotidianità.

La simpatica richiesta di una casa a Londra

Il post-partita non è stato privo di momenti di grande simpatia, quando Cobolli ha scherzato apertamente sulla sua permanenza nella capitale britannica. “Dobbiamo trovare una casa, al momento non ce l’abbiamo ancora. I bagagli sono nell’altra, qualcuno ha una casa da prestarci?”, ha domandato il tennista tra le risate del pubblico, dimostrando una notevole capacità di coinvolgere e divertire anche fuori dal campo. Questo episodio evidenzia come il clima di Wimbledon, un mix di tensione agonistica e momenti di leggerezza, sembri esaltare la personalità del giovane talento italiano.

Le sfide e le celebrazioni di Cobolli

Il percorso di Flavio Cobolli a Wimbledon è stato caratterizzato anche da una precedente prova di grande carattere: la rimonta contro Karen Khachanov agli ottavi di finale. Quella partita, durata quasi quattro ore, si è conclusa con una vittoria in cinque set, a testimonianza della sua straordinaria forza mentale. In quell'occasione, Cobolli aveva già attirato l'attenzione con un'esultanza particolare, spiegando che si trattava del frutto di una scommessa con il suo allenatore, finalizzata a imitare Matheus Cunha, attaccante brasiliano. La combinazione di talento, determinazione e una contagiosa simpatia sta rendendo Cobolli uno dei protagonisti più apprezzati e seguiti del prestigioso torneo londinese, confermando il suo status di stella emergente nel panorama del tennis mondiale.