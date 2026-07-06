Il giovane pilota italiano Kimi Antonelli ha scelto l'atmosfera esclusiva di Wimbledon per concedersi una pausa rigenerante, allontanandosi dalla delusione del recente Gran Premio di Silverstone. Dopo aver archiviato, seppur per un solo giorno, il rombo dei motori della Formula 1, Antonelli si è immerso nel tempio del tennis mondiale, partecipando come ospite d'onore al prestigioso Royal Box del Centre Court. L'occasione è stata la visione del match tra Jasmine Paolini e Alexandra Eala, un evento che lo ha visto protagonista in una delle tribune più esclusive e celebrate dello sport internazionale.

La presenza di Antonelli non è certo passata inosservata. Il pilota ha sfoggiato un look impeccabile, perfettamente in linea con il rigido dress code richiesto agli invitati: giacca, cravatta e uno stile che ha rapidamente catturato l'attenzione, diventando virale sui social. Nel Royal Box, Antonelli ha condiviso la giornata con figure di spicco, tra cui la leggenda del tennis Roger Federer, ormai una presenza fissa a Londra, e Pippa Middleton, sorella della principessa Kate. Un pomeriggio di relax e mondanità, lontano dai circuiti, che ha permesso al giovane bolognese di lasciarsi alle spalle la recente amarezza sportiva.

La passione di Antonelli per il tennis

La giornata trascorsa a Wimbledon ha ulteriormente confermato il profondo legame di Kimi Antonelli con il mondo della racchetta.

Il giovane talento non ha mai celato la sua passione per il tennis e, nei giorni precedenti l'inizio del torneo, aveva già espresso il desiderio di raggiungere Londra per seguire da vicino l'amico Jannik Sinner. L'amicizia tra i due sportivi è nata in occasione delle ATP Finals di Torino e si è consolidata nel tempo, alimentata da frequenti contatti e una reciproca stima. "Spero di vedere Jannik a Wimbledon", aveva dichiarato Antonelli, aggiungendo con il suo consueto sorriso un'autoironica considerazione sulle sue abilità: "Il mio dritto non è male, ma il rovescio è terribile".

Per l'occasione, il pilota ha optato per un abbigliamento classico ed elegante: pantalone bianco morbido, giacca scura e una cravatta regimental, completando il tutto con occhiali da sole, utili a proteggersi dal sole londinese.

Un outfit che ha pienamente rispettato il protocollo del Royal Box, evidenziando l'eleganza richiesta agli ospiti di una delle tribune più prestigiose e storiche del panorama sportivo mondiale.

Un momento di ricarica prima del rientro in pista

Dopo gli intensi impegni del Gran Premio di Silverstone, Antonelli ha saputo cogliere l'opportunità di questa pausa per immergersi nell'atmosfera unica dell'All England Club. Respirare il fascino di uno degli eventi sportivi più iconici al mondo è stata per lui un'occasione preziosa per lasciarsi alle spalle la delusione della gara e ricaricare le energie. Un pomeriggio di svago e ispirazione, fondamentale in vista dei prossimi e cruciali appuntamenti del Mondiale di Formula 1.

La sua presenza nel Royal Box, al fianco di icone come Federer e altre personalità di spicco, sottolinea la crescente attenzione mediatica e pubblica verso il giovane pilota, non solo per le sue performance in pista, ma anche per la sua capacità di distinguersi per stile e autentica passione sportiva, anche al di fuori dei circuiti automobilistici.