Coco Gauff ha conquistato il terzo turno di Wimbledon, superando Solana Sierra in una sfida intensa e combattuta, decisa al tie-break del set finale. Sull’erba del campo numero uno, la tennista statunitense si è trovata a un passo dall’eliminazione, sotto 3-5 nel set decisivo, ma è riuscita a ribaltare la situazione con una determinata rimonta.

Gauff, che raggiunge il terzo turno per la quinta volta in sette partecipazioni ai Championships, ha chiuso l’incontro con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6(7). Il match si è deciso al tie-break del terzo set, dove l’americana ha mostrato grande carattere e solidità al servizio, piazzando un ace a 117 miglia orarie per sigillare la vittoria.

Dopo il punto finale, Gauff ha lasciato cadere la racchetta e ha festeggiato saltando di gioia sul campo.

Le dichiarazioni di Coco Gauff

Al termine dell’incontro, Gauff ha espresso soddisfazione per la prestazione: “Sono solo felice e orgogliosa di me stessa. È stata una vera battaglia. Sono contenta del mio servizio, credo sia stato solido per tutta la partita.” Le sue parole riflettono la tensione e l’intensità vissute durante il match, evidenziando la sua capacità di reagire nei momenti più delicati.

Il percorso di Gauff a Wimbledon

Con questo risultato, Coco Gauff conferma la sua costante capacità di esprimersi ad alti livelli sull’erba londinese, mantenendo una notevole regolarità nelle sue partecipazioni al torneo.

La sua presenza tra le migliori del tabellone testimonia la crescita e la maturità raggiunte negli ultimi anni. Il successo contro Solana Sierra, ottenuto con una rimonta di carattere, rafforza la fiducia della statunitense in vista dei prossimi impegni.