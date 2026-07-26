I Commonwealth Games 2026 di Glasgow hanno acceso i riflettori sulla ginnastica artistica, con il Canada che ha conquistato la medaglia d'oro nella finale a squadre maschile e l'Australia che ha celebrato un ritorno storico sul podio dopo sedici anni di assenza. Le competizioni, in corso dal 24 al 28 luglio nella città scozzese, hanno già offerto verdetti significativi nelle prime giornate, culminati nelle emozionanti finali a squadre.

Nella finale maschile, il Canada ha dominato con un punteggio di 241.400, assicurandosi la medaglia d'oro. L'Inghilterra ha ottenuto l'argento con 238.250 punti, mentre l'Australia ha festeggiato una preziosa medaglia di bronzo con 235.650 punti.

Per la squadra australiana, composta da Jesse Moore, Benjamin Foster, Tru Hagens, James Hardy e Ritam Malik, si tratta della prima medaglia a squadre dal 2010, un traguardo che interrompe un lungo digiuno. La Scozia si è classificata quarta (234.300), seguita da Cipro, Galles, India, Bangladesh, Singapore e Nuova Zelanda. La Malesia non ha completato la gara.

L'impresa dell'Australia: bronzo maschile dopo 16 anni

La prestazione dell'Australia ha assunto un significato particolare, come evidenziato dalle parole di Tru Hagens: "È davvero incredibile vedere tutti noi raggiungere questo risultato insieme. Non c’è niente di meglio", ha commentato, sottolineando il forte spirito di squadra. Il percorso degli australiani è iniziato con una solida performance agli anelli, dove Hardy, Moore e Malik hanno gettato le basi per le qualificazioni alle finali di specialità.

Hardy si è distinto anche al volteggio, qualificandosi terzo per la finale, mentre Moore e Malik hanno ottenuto l'accesso alle finali di parallele e sbarra. Un momento di tensione ha caratterizzato la rotazione alla sbarra, quando l'inglese Gabriel Langton ha subito una caduta che ha interrotto la gara. Nonostante la pressione, gli australiani hanno mantenuto la calma, anche grazie al supporto morale di Hardy, e hanno saputo difendere il loro bronzo contro la Scozia, in particolare con le esibizioni al cavallo con maniglie di Malik, Moore e Hagens.

Finali femminili e le prossime sfide individuali

Anche nella finale a squadre femminile, l'Australia si è imposta, conquistando la medaglia d'oro con 158.400 punti.

Il Canada ha ottenuto l'argento (157.300) e l'Inghilterra il bronzo (154.300). Per quanto riguarda le prospettive individuali, i nomi dei vincitori non erano ancora disponibili al momento della pubblicazione. Tuttavia, per la squadra australiana, Jesse Moore e Ritam Malik sono attesi nella finale all-around maschile, mentre James Hardy sarà protagonista nella finale al corpo libero. Tutti e tre gli atleti prenderanno parte anche a diverse finali di specialità, tra cui cavallo con maniglie, anelli, parallele e sbarra, che si svolgeranno fino alla conclusione delle competizioni il 28 luglio.

I Commonwealth Games 2026 si confermano un palcoscenico di alto livello per la ginnastica, con Canada e Australia che emergono come nazioni protagoniste sia nelle competizioni maschili che in quelle femminili, promettendo ulteriori emozioni nelle imminenti finali individuali.