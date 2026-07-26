Chicago, 26 luglio – Pete Crow-Armstrong, esterno dei Cubs, si sta affermando come un serio contendente per il premio di MVP della National League, mettendo in discussione il primato di Shohei Ohtani. Le quote del FanDuel Sportsbook lo vedono ora al secondo posto con +350, dietro a Ohtani, favorito a –430, mentre James Wood dei Nationals è terzo a +3000. Questa competizione si preannuncia estremamente serrata, spinta sia dalle metriche avanzate che da una narrativa avvincente.

Le statistiche avanzate supportano con forza la candidatura di Crow-Armstrong.

Il suo bWAR (Baseball-Reference Wins Above Replacement) si attesta a 6,5, superando il 5,6 di Ohtani. Allo stesso modo, il suo fWAR (FanGraphs Wins Above Replacement) è di 7,0, contro il 5,8 di Ohtani. È importante sottolineare che questi valori per Ohtani includono la sua produzione complessiva come giocatore a due vie, non solo come battitore o lanciatore. Il contributo difensivo di Crow-Armstrong, la sua velocità e la costante crescita offensiva lo rendono un candidato estremamente credibile per il prestigioso riconoscimento.

Il duello per l'MVP: Ohtani contro Crow-Armstrong

Sebbene Ohtani rimanga un favorito indiscusso per il suo talento unico come giocatore a due vie, la sua produzione offensiva ha registrato un calo e la sua attività di lanciatore è stata temporaneamente interrotta a causa di un infortunio al ginocchio.

In contrasto, Crow-Armstrong sta dimostrando un impatto decisivo, trascinando i Cubs verso un posto nei playoff. Il suo contributo è tale che, se quantificato in vittorie, rappresenterebbe la differenza tra una squadra saldamente in corsa e una fuori dalla lotta per la post-season. Questa storia da protagonista emergente, inserita in un contesto di squadra in forte crescita, rafforza notevolmente il suo caso per l'MVP.

L'impatto di Crow-Armstrong sulla corsa playoff dei Cubs

I Cubs sono saldamente in corsa per un posto nei playoff della National League, e Crow-Armstrong ha guidato l'attacco della squadra nella prima metà della stagione. È diventato il primo giocatore dai tempi di Sammy Sosa a realizzare stagioni consecutive con almeno venti fuoricampo e venti basi rubate.

Questo contesto di squadra competitivo, unito alla sua leadership offensiva, consolida ulteriormente il suo profilo come potenziale MVP. La corsa all'MVP si giocherà sul filo di lana, con i votanti che dovranno bilanciare le statistiche tradizionali con le moderne analisi e l'impatto narrativo dei giocatori.