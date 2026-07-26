La diciottenne austriaca Lilli Tagger ha conquistato il suo primo titolo WTA al Livesport Prague Open, scrivendo una pagina storica per il tennis del suo paese. Nella finale, Tagger ha superato l’ucraina Daria Snigur con il punteggio di 7-6(3), 6-2, diventando la prima tennista austriaca a trionfare nel torneo di Praga. Dopo la vittoria, la giovane atleta ha celebrato con la famiglia presente sugli spalti e ha ringraziato calorosamente i tifosi cechi e il suo team. «È stata una settimana incredibile. L’atmosfera era semplicemente fantastica. Senza di voi questo stadio non avrebbe tutta questa energia, quindi grazie per essere venuti tutta la settimana e per averci sostenuto», ha dichiarato Tagger.

Ha aggiunto: «Oggi è un giorno speciale perché la mia famiglia è qui. Normalmente guardano ogni partita da casa, ma oggi sono venuti a vedermi. Grazie mille. Penso che tutto ciò che ho raggiunto nella vita non sarebbe stato possibile senza di voi».

Conosciuta per il suo stile aggressivo da fondocampo, Tagger ha impressionato per la potenza del servizio e la solidità del dritto, mettendo a segno ben nove ace nella finale. Il suo percorso nel torneo è stato quasi impeccabile, perdendo un solo set in cinque incontri. In semifinale, contro Barbora Krejcikova, ha dimostrato grande resilienza, rimontando e vincendo sei degli ultimi sette punti per accedere alla sua seconda finale in carriera. La finale ha visto Tagger affrontare un avvio difficile, subendo un break nel primo gioco e trovandosi sotto 1-4.

Tuttavia, ha saputo reagire con determinazione, recuperando il break e portando il set al tie-break, dove ha dominato chiudendo con un ace sul primo set point. Nel secondo set, la tennista di Lienz ha mantenuto il controllo del gioco, strappando nuovamente il servizio a Snigur e sigillando la vittoria in soli 89 minuti.

Un successo storico per il tennis austriaco

Questa vittoria segna un traguardo significativo: Tagger è la prima austriaca a vincere un titolo WTA dal 2013, quando Yvonne Meusburger si impose a Bad Gastein. Il successo di Praga la proietta tra le protagoniste della stagione, affiancando Mirra Andreeva come la seconda teenager a conquistare un titolo nel circuito maggiore quest’anno.

Grazie a questo trionfo, Tagger compie un balzo di 29 posizioni nella classifica live WTA, raggiungendo il suo nuovo best ranking di numero 49. Anche Daria Snigur, grazie al suo eccellente percorso fino alla finale, ottiene il suo miglior piazzamento in carriera, salendo al numero 43 delle classifiche live.

Il percorso di Tagger e l'impatto sul ranking

Il cammino di Lilli Tagger a Praga è stato caratterizzato da una crescita costante e dalla capacità di gestire la pressione nei momenti cruciali. Questa vittoria rappresenta il più grande successo della sua giovane carriera e conferma il ritorno di una tennista austriaca ai vertici dopo oltre un decennio. Le proiezioni indicano che Tagger farà il suo ingresso per la prima volta nella Top 50 mondiale, attestandosi al numero 45 della classifica live, un risultato che promette un futuro brillante per la giovane atleta.