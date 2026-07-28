Il Circuit of the Americas (COTA), il rinomato tracciato texano, ha espresso la propria disponibilità a collaborare attivamente con la Formula 1. Tuttavia, ha contemporaneamente chiarito che l'ipotesi di ospitare una seconda gara negli Stati Uniti, in particolare dopo il Gran Premio di Las Vegas, è considerata al momento poco probabile. Questa posizione è stata ufficialmente comunicata da Bobby Epstein, una figura di spicco e chiave nella gestione operativa del circuito situato in Texas.

L'intervento di Epstein, che riflette la visione del circuito, sottolinea una chiara volontà di mantenere e rafforzare un rapporto costruttivo e strategico con il circus della F1.

Al contempo, la dichiarazione evidenzia le notevoli difficoltà di natura logistica e le complessità strategiche che un'organizzazione di un ulteriore evento di tale portata comporterebbe. Queste sfide sono particolarmente accentuate se si considera la già intensa presenza della Formula 1 negli Stati Uniti, con un focus significativo già rivolto all'evento di Las Vegas. La posizione di COTA si configura, dunque, come un'apertura alla collaborazione, ma con una consapevolezza realistica dei limiti e delle possibilità concrete di espansione del calendario attuale della massima categoria automobilistica.

Il ruolo consolidato di Las Vegas nel calendario F1

Il Gran Premio di Las Vegas ha recentemente ottenuto un'estensione contrattuale di ben dieci anni, un accordo che ne garantisce la presenza nel calendario della Formula 1 fino al 2037.

Questa intesa a lungo termine non solo consolida la sua posizione come appuntamento fisso e prestigioso, ma rafforza anche il suo ruolo di evento di punta e di riferimento all'interno del mercato statunitense. Un accordo di tale portata rende intrinsecamente meno probabile l'inserimento di un'ulteriore gara americana nel breve o medio termine. Ciò è dovuto, in gran parte, alla necessità di concentrare risorse economiche, umane e mediatiche sull'evento di Las Vegas, che già assorbe una considerevole quantità di attenzione e investimenti.

Implicazioni per COTA e le future collaborazioni

La manifestata disponibilità del COTA a supportare la Formula 1 rappresenta un segnale estremamente positivo per il futuro e la crescita della disciplina sportiva negli Stati Uniti.

Tuttavia, l'improbabilità di ospitare una gara aggiuntiva, specialmente in successione al Gran Premio di Las Vegas, suggerisce che il circuito texano dovrà orientare i propri sforzi e le proprie strategie verso altre forme di cooperazione. Tra queste potrebbero rientrare l'organizzazione di eventi promozionali di alto profilo, sessioni di test ufficiali per i team o iniziative di natura più tecnica e innovativa. L'obiettivo sarebbe quello di mantenere un legame saldo con la F1, pur non ospitando un secondo Gran Premio vero e proprio, ma contribuendo al suo sviluppo e alla sua visibilità attraverso ruoli complementari e strategici.

Il successo economico e di pubblico del Gran Premio di Las Vegas

Il Gran Premio di Las Vegas ha dimostrato un successo straordinario non solo in termini sportivi, ma anche sotto il profilo economico e di affluenza. L'evento ha generato un impatto economico cumulativo di ben 3,2 miliardi di dollari per la regione del Nevada meridionale, evidenziando la sua capacità di attrarre investimenti e generare valore per il territorio. A riprova del suo enorme richiamo, tutte le edizioni della gara, dal 2023 al 2025, hanno registrato il tutto esaurito per quanto riguarda la vendita dei biglietti. Questo dato conferma il suo status di evento di richiamo internazionale e ne consolida il successo come appuntamento imperdibile nel calendario sportivo globale.

Tale successo travolgente rafforza ulteriormente la posizione di Las Vegas come fulcro nevralgico della Formula 1 negli Stati Uniti, rendendo oggettivamente difficile giustificare l'introduzione di un secondo evento di pari grandezza nello stesso mercato, che potrebbe diluire l'impatto e l'esclusività dell'attuale Gran Premio.