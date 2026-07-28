La città di Glasgow ha ospitato il 28 luglio la seconda giornata delle finali di ginnastica artistica nell'ambito dei Giochi del Commonwealth 2026. L'evento ha offerto aggiornamenti cruciali su orari, programma e trasmissione delle gare. Le competizioni hanno incluso le finali di attrezzo maschili e femminili, con particolare attenzione al vault maschile e alla trave femminile. L'inizio delle gare era previsto per le 8:00 a.m. ET (corrispondenti alle 13:00 BST), come dettagliato nel calendario ufficiale.

Il Programma delle Finali di Ginnastica Artistica

Il programma ufficiale ha stabilito che le finali di attrezzo si sono svolte il 28 luglio 2026, con inizio alle 13:00 BST (8:00 ET) e conclusione alle 17:30 BST (12:30 ET). Questa sessione ha presentato diverse specialità della ginnastica maschile e femminile, permettendo agli spettatori di seguire le performance in diretta degli atleti e di apprezzarne l'impegno e la precisione.

Copertura Televisiva e Piattaforme di Trasmissione

Per garantire un'ampia copertura mediatica, le finali sono state trasmesse su diverse piattaforme. Negli Stati Uniti e in Canada, la visione è stata disponibile su beIN SPORTS. Nel Regno Unito, gli spettatori hanno potuto seguire l'evento tramite TNT Sports e HBO Max.

In Canada, era inoltre possibile sintonizzarsi su CBC. Queste emittenti hanno assicurato che milioni di appassionati potessero seguire le emozionanti gare in tempo reale.

Informazioni Ufficiali e Accessibilità

Il sito ufficiale dei Giochi del Commonwealth e le principali testate di settore hanno fornito costanti aggiornamenti sul calendario e sulle modalità di visione. Gli orari e le emittenti indicate corrispondevano esattamente a quanto pubblicato nella guida ufficiale, garantendo così la possibilità di seguire con chiarezza tutte le fasi delle finali di ginnastica artistica e assicurando un'esperienza di visione completa per il pubblico.