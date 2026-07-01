Cristopher Sánchez, lanciatore di punta dei Philadelphia Phillies, si sta affermando come il principale candidato per iniziare l'All-Star Game della National League, evento che quest'anno si terrà proprio a Philadelphia. La sua straordinaria stagione, caratterizzata da numeri di assoluto rilievo, lo posiziona in vantaggio rispetto a nomi illustri come Shohei Ohtani e Jacob Misiorowski nella corsa per il ruolo di partente in questa prestigiosa partita.

A differenza della fama di Ohtani, riconosciuto per la sua eccezionale capacità di eccellere sia come lanciatore che come battitore designato, Sánchez ha costruito la sua candidatura su fondamenta solide, basate esclusivamente sulle sue prestazioni da lanciatore.

Ha accumulato ben 110 inning lanciati, un dato che lo colloca al secondo posto nella National League, superato solo da Sandy Alcántara. Il suo fWAR (FanGraphs Wins Above Replacement) è di 3.9, nettamente superiore al 2.8 di Ohtani, il quale peraltro non ha ancora raggiunto il minimo di inning per essere classificato da FanGraphs. Il pitcher dei Phillies si distingue non solo per la sua durabilità ma anche per la sua efficacia, evidenziata da un'ERA di 2.13, un risultato notevole considerando che gioca in una squadra con una difesa non sempre impeccabile. Le sue statistiche includono anche un'alta percentuale di groundball e un eccellente tasso di strikeout, spesso favorito dalla sua changeup devastante.

I contendenti per la partenza

Mentre Ohtani rimane un fenomeno unico nel panorama della MLB, la sua potenziale partenza nell'All-Star Game sembra essere più legata al suo immenso valore mediatico e alla sua versatilità complessiva, piuttosto che ai suoi risultati puramente da lanciatore in questa stagione. Un altro serio contendente è Jacob Misiorowski dei Milwaukee Brewers, che attualmente guida la National League sia per fWAR (4.3) che per strikeout (146), vantando un'ERA di 1.45 e un FIP di 1.86. Nonostante questi numeri impressionanti, molti osservatori ritengono che Sánchez rappresenti la scelta più solida e affidabile per iniziare la partita, soprattutto considerando che l'evento si terrà nella sua città natale, Philadelphia, davanti al pubblico di casa.

La decisione finale in sospeso

La scelta definitiva riguardo al lanciatore partente della National League non è ancora stata annunciata. Il manager dei Dodgers, Dave Roberts, ha confermato che non è stata presa alcuna decisione sulla partecipazione di Ohtani come lanciatore titolare. Roberts ha sottolineato la complessità della decisione per lo staff della National League, data la presenza di candidati di alto calibro come Misiorowski e Sánchez. È stato inoltre specificato che Ohtani, essendo già inserito nella formazione come battitore designato, non potrà essere impiegato come rilievo durante la partita. "Ohtani o partirà dall'inizio, oppure non lancerà affatto", ha dichiarato Roberts. La decisione finale potrebbe arrivare solo nelle prossime settimane, mantenendo viva la competizione tra i migliori pitcher della lega.

In attesa dell'annuncio ufficiale, Cristopher Sánchez continua a rafforzare la sua candidatura grazie a prestazioni costanti e a una stagione che lo vede tra i protagonisti assoluti della rotazione dei Phillies.