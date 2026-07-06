I Crusaders Cagliari sono i nuovi campioni d’Italia della 9FL (Nine Football League 2026 FIDAF), conquistando il titolo nazionale in una finale avvincente. La formazione sarda ha trionfato sugli Honey Badgers Formigine con un netto 48-6 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, durante il Nine Bowl italiano. Questo successo riporta lo scudetto in Sardegna dopo sedici anni di attesa, segnando un momento storico per la squadra.

Il trionfo in campo: cronaca della finale

La partita ha preso il via con un'azione fulminea degli Honey Badgers Formigine: Alessandro Goldoni ha siglato un touchdown di 41 yard, portando subito in vantaggio la sua squadra.

La reazione dei Crusaders non si è fatta attendere. Nel secondo quarto, il quarterback Lorenzo Piva ha orchestrato un'azione personale, correndo per 12 yard e realizzando il touchdown del sorpasso, portando il punteggio sul 6-7, poi trasformato con precisione da William Badas. Gli Honey Badgers hanno cercato di riequilibrare la gara con un tentativo di field goal da 43 yard calciato da Chiriac, ma l'esecuzione non ha avuto successo. Da quel momento, la squadra cagliaritana ha preso saldamente il controllo del match, dominando la ripresa e ampliando progressivamente il divario fino al risultato finale di 48-6, che ha sancito la loro superiorità.

Protagonista indiscusso della finale è stato il wide receiver Federico Dessì, insignito del titolo di MVP (Most Valuable Player) per la sua prestazione eccezionale.

Dessì ha espresso tutta la sua gioia e l'emozione per la vittoria: “La squadra è stata veramente magica oggi... questo successo sembra un sogno. Il football americano può sembrare una realtà piccola in Italia, ma noi giocatori lavoriamo sodo per portare avanti questa passione.” Le sue parole sottolineano l'impegno e la dedizione che hanno condotto i Crusaders a questo storico traguardo.

Il contesto del campionato e il ritorno dello scudetto

La 9FL, acronimo di Nine Football League, rappresenta il prestigioso campionato italiano di football americano a nove giocatori, organizzato sotto l'egida della Federazione Italiana di American Football (FIDAF). Il Nine Bowl è l'evento culminante che chiude la stagione, mettendo di fronte le migliori formazioni.

Gli Honey Badgers Formigine erano giunti a questa finale con un percorso impeccabile, vantando un'imbattibilità che li aveva resi i favoriti. Tuttavia, si sono dovuti arrendere alla determinazione e alla forza dei Crusaders Cagliari nell'atto conclusivo del torneo.

Per i Crusaders Cagliari, questa vittoria segna la conquista del secondo titolo nazionale nella loro storia. Il precedente successo risaliva al 2010. Il trionfo ottenuto a Ferrara non solo chiude una stagione che ha visto la squadra sarda protagonista assoluta, ma riporta anche lo Scudetto del Campionato Italiano a 9 Giocatori in Sardegna, confermando la rinascita e l'eccellenza del football americano isolano dopo sedici anni.