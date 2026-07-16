La corsa al prestigioso premio Cy Young della American League si è intensificata, riducendosi a un duello serrato tra due dei lanciatori più dominanti della lega: Dylan Cease dei Toronto Blue Jays e Cam Schlittler degli Yankees. Entrambi hanno sfoggiato prestazioni eccezionali e una notevole continuità, alimentando un dibattito acceso tra tifosi e addetti ai lavori su quali criteri debbano prevalere nella scelta del miglior partente.

Un'analisi approfondita di cinque statistiche chiave rivela i punti di forza distintivi di ciascun atleta. Nel confronto ERA-FIP, un indicatore dell'equità dell'ERA rispetto alla performance effettiva, Cease registra un valore positivo di 0,38, suggerendo una prestazione solida e con margini di miglioramento.

Schlittler, al contrario, si attesta a –0,77. Sul fronte dei fuoricampo concessi per nove inning (HR/9), Cease si distingue con un impressionante 0,46, nettamente inferiore allo 0,91 di Schlittler, evidenziando una maggiore efficacia nel limitare i danni sulle battute potenti. Anche nella percentuale di barrel rate, che misura la qualità del contatto subito, Cease eccelle con un 4,4% contro l'8,3% del suo rivale.

Il confronto statistico tra due giganti del monte

Nonostante i vantaggi di Cease in diverse categorie, Schlittler si afferma in termini di volume di lavoro. Il lanciatore degli Yankees ha infatti accumulato 20,1 inning in più e tre partenze aggiuntive rispetto a Cease, dimostrando una notevole affidabilità e resistenza fisica sul monte di lancio.

Tuttavia, per quanto riguarda gli strikeout per nove inning, Cease si conferma tra i leader indiscussi della lega con un tasso del 36,9%, secondo solo a Jacob Misiorowski, mentre Schlittler si posiziona al 29,2%. Complessivamente, l'analisi delle cinque metriche premia Cease, che prevale in tre delle categorie esaminate.

La designazione di Dylan Cease come lanciatore partente per l'American League all'All-Star Game è un ulteriore e significativo riconoscimento della sua straordinaria stagione. Il manager John Schneider ha motivato la sua scelta, dichiarando che "il suo percorso ci ha convinto, anche prima che Schlittler comunicasse la sua indisponibilità per la partita delle stelle". Cease entra così nella storia dei Blue Jays come il quarto lanciatore a ricevere tale onore, dopo leggende come Roy Halladay (2009), David Wells (2000) e Dave Stieb (1983, 1984).

Visibilmente emozionato, Cease ha commentato: "È un'esperienza davvero speciale. Tutti mi chiedevano di fare un discorso, ma sono rimasto senza parole."

Performance individuali e la corsa al Cy Young

Oltre alle statistiche già menzionate, Cease si conferma leader della American League in FanGraphs WAR (3,7), strikeout (148) e media avversaria (.190). D'altra parte, Schlittler primeggia in ERA (2,05) e WHIP (0,94), evidenziando la sua eccezionale capacità di prevenire punti e mantenere i battitori fuori base. In un gesto di grande sportività, Schlittler ha riconosciuto che Cease "merita" questo onore nel suo primo All-Star Game, dopo otto stagioni di carriera ad alto livello. Lo stesso Cease ha espresso la sua prospettiva sul futuro: "Penso che ci sia ancora margine per migliorare la costanza.

Ho avuto diverse partenze con troppi walk, ma questo è il baseball. È stata una grande prima metà di stagione e voglio continuare così."

La seconda metà della stagione si preannuncia cruciale e sarà decisiva per l'assegnazione del Cy Young Award, con entrambi i lanciatori pronti a contendersi il prestigioso riconoscimento fino all'ultimo lancio.