Un'aria nuova soffia sulla Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B (CAN A e B): Daniele Orsato, cinquantenne veneto, è stato ufficialmente nominato designatore. La decisione, comunicata dall'AIA tramite una nota sul proprio sito ufficiale, segna un cambio al vertice, con Orsato che subentra a Gianluca Rocchi.

La nomina di Orsato, che lo scorso anno ha guidato la CAN di Serie C, arriva in un momento cruciale. Il suo predecessore, Gianluca Rocchi, si era autosospeso in seguito all'inchiesta della Procura di Milano sul cosiddetto “caso arbitri”.

Negli ultimi mesi del campionato precedente, il ruolo di designatore era stato ricoperto ad interim da Dino Tommasi, in attesa di una soluzione stabile per la guida della Commissione.

La nuova composizione della CAN A e B

Accanto a Daniele Orsato, la nuova Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B vede la designazione di Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro, Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Queste figure comporranno il team che affiancherà il nuovo responsabile nella gestione e nella designazione degli arbitri per le massime categorie calcistiche italiane.

Parallelamente, sono state definite anche le guide per le altre categorie: per la CAN di Serie C è stato nominato Nicola Giovanni Ayroldi, mentre Paolo Dondarini assumerà la guida della CAN di Serie D, completando il quadro delle nuove nomine ai vertici arbitrali nazionali.

Stabilità e rinnovamento nel mondo arbitrale

La nomina di Daniele Orsato rappresenta un chiaro segnale di cambio di rotta, volto a superare un periodo caratterizzato da tensioni e incertezze all'interno del mondo arbitrale italiano. La scelta dell'AIA mira a ristabilire un clima di stabilità e fiducia nel sistema, affidando un ruolo di tale importanza a un dirigente che vanta una recente esperienza alla guida della CAN C e un profilo tecnico ampiamente riconosciuto.

La composizione della nuova Commissione riflette un attento equilibrio tra continuità e rinnovamento. Figure già note nel panorama arbitrale italiano sono state affiancate da nuove responsabilità, con l'obiettivo di infondere nuova energia e prospettive nel settore.

L'ufficializzazione della nomina di Orsato è avvenuta oggi, martedì 7 luglio 2026, ed è stata presa dal Comitato Nazionale dell'AIA, segnando il ritorno a una gestione pienamente operativa e stabile della CAN A e B.