Un episodio insolito ha caratterizzato il quarto di finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff, disputato martedì 7 luglio 2026. L'incidente, avvenuto in un momento cruciale del match, ha avuto un impatto significativo sull'andamento del gioco, in particolare sul destino di un game che sembrava ormai compromesso per il tennista tedesco.

Dopo che Sinner aveva conquistato il primo set con il punteggio di 7-5, l'incontro è proseguito con il primo game del secondo parziale. Qui, sul punteggio di 30-40 a favore dell'azzurro, che si trovava quindi a un passo dal break, si è verificata la situazione inaspettata.

Durante uno scambio intenso, una pallina è caduta dalla tasca di Struff. Questo evento ha immediatamente interrotto il punto in corso, portando il giudice di sedia a prendere una decisione che avrebbe cambiato le sorti immediate del game: il punto doveva essere ripetuto.

La reazione di Struff è stata di evidente contrarietà. Il tennista tedesco ha protestato per la decisione, ma l'interruzione, sebbene sgradita, si è rivelata una vera e propria "salvezza" per lui. L'opportunità di ripetere il punto gli ha infatti permesso di riorganizzarsi mentalmente e tatticamente. In un momento di grande pressione, con una palla break a sfavore, Struff è riuscito ad annullare la minaccia e, non senza fatica, a tenere il servizio, ribaltando così l'esito di un game che sembrava ormai destinato a Sinner.

L'impatto dell'incidente sul match

L'episodio della pallina caduta si è inserito in una fase delicatissima del confronto. Sinner, forte del vantaggio di un set e con un'opportunità di break in apertura del secondo parziale, stava esercitando una pressione considerevole sul suo avversario. La caduta della pallina ha interrotto bruscamente questo slancio, offrendo a Struff una pausa inattesa e la possibilità di resettare la situazione.

Questa interruzione ha permesso a Struff di recuperare la concentrazione e di affrontare nuovamente il punto decisivo con una lucidità che, forse, era venuta meno nel momento precedente. Si è trattato di un frangente in cui la fortuna ha giocato un ruolo determinante, consentendo al tedesco di superare un momento di difficoltà estrema.

La decisione del giudice di sedia di far ripetere il punto, sebbene regolamentare, ha di fatto alterato il corso naturale del gioco, fornendo a Struff un'occasione inattesa per rimettersi in carreggiata e difendere il proprio servizio con successo.

Il ribaltamento del game decisivo

Prima dell'interruzione, Struff aveva commesso un errore di rovescio che aveva spianato la strada a Sinner per la palla break. L'intervento del giudice di sedia, quindi, non solo ha interrotto il gioco, ma ha anche offerto a Struff una seconda chance. Grazie a questa inattesa opportunità, il tennista tedesco è riuscito a superare l'errore precedente, a giocare il punto successivo con maggiore determinazione e a neutralizzare la minaccia del break.

Questo ha rappresentato un punto di svolta all'interno del game, permettendo a Struff di mantenere il servizio e di evitare che Sinner prendesse un vantaggio ancora più marcato all'inizio del secondo set.