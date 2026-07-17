Luciano Darderi ha conquistato l'accesso alla semifinale del prestigioso torneo ATP 250 di Bastad, dimostrando ancora una volta il suo eccellente stato di forma sulla terra battuta. L'azzurro si è imposto sul portoghese Nuno Borges con un punteggio di 7-6 (11-9), 6-4, al termine di un incontro combattuto durato un'ora e 54 minuti. La sfida, disputata sui campi in terra rossa svedese, ha visto il tennista italiano, attuale numero 18 del ranking mondiale e seconda testa di serie del torneo, prevalere con determinazione e strategia.

Il primo set si è rivelato particolarmente intenso e ricco di colpi di scena.

Darderi, dopo aver mancato un set-point cruciale sul 5-2, ha permesso a Borges di recuperare lo svantaggio e di trascinare la frazione al tie-break. Qui, il portoghese ha avuto a disposizione ben tre set point, ma la resilienza di Darderi è emersa prepotente: l'italiano ha saputo annullare tutte le occasioni dell'avversario, aggiudicandosi infine il tie-break con il punteggio di 11-9. Nel secondo parziale, la partita è rimasta in equilibrio fino al 4-4, momento in cui Darderi ha piazzato il break decisivo, andando poi a servire per il match e chiudendo l'incontro alla prima opportunità utile, sigillando così la sua vittoria.

Darderi: un percorso di successo sulla terra battuta

Con questo importante successo, Luciano Darderi raggiunge la sua undicesima semifinale in carriera, la decima disputata sulla superficie a lui più congeniale, la terra battuta.

Questa performance conferma il suo ottimo rendimento stagionale su questa superficie, dove ha già collezionato la diciannovesima vittoria dell'anno. Un dato che lo posiziona tra i protagonisti indiscussi del circuito in questa fase della stagione, evidenziando la sua costanza e la sua capacità di esprimersi ai massimi livelli.

La semifinale contro Adolfo Daniel Vallejo

In semifinale, Darderi affronterà il giovane paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, attualmente numero 71 del mondo. Vallejo ha conquistato l'accesso al penultimo atto del torneo superando nei quarti un altro italiano, Stefano Travaglia, con il punteggio di 7-6(5), 6-2. Grazie a questo risultato, Vallejo entra nella storia del tennis del suo paese, diventando il quarto tennista del Paraguay a raggiungere una semifinale in un torneo del circuito maggiore, un traguardo significativo per la sua carriera.

Le dinamiche dei quarti di finale

La sfida tra Darderi e Borges ha mostrato un inizio promettente per l'azzurro, che si è portato rapidamente sul 3-0 grazie a un break ottenuto nel secondo gioco. Nonostante una fase iniziale complessa, Darderi ha sfruttato al meglio il servizio e il diritto. Borges, tuttavia, ha dimostrato una notevole forza mentale, riuscendo a rimontare lo svantaggio. Il tie-break del primo set è stato un momento chiave, con Darderi che ha saputo capitalizzare il terzo set-point a sua disposizione per chiudere la frazione. Nel secondo set, dopo un'iniziale fase di equilibrio, l'italiano ha preso il controllo nelle battute finali, chiudendo l'incontro con un vincente di prima che ha sancito la sua superiorità.

Per quanto riguarda l'altro quarto di finale, il match tra Vallejo e Travaglia è stato equilibrato nel primo set, risolto solo al tie-break a favore del paraguaiano con il punteggio di 7-5. Nel secondo parziale, Vallejo ha progressivamente allungato il passo, dominando l'incontro e travolgendo Travaglia con un netto 6-2, assicurandosi così il passaggio del turno. L'attesa è ora tutta per la semifinale tra Darderi e Vallejo, un incontro che si preannuncia avvincente e che vedrà l'azzurro impegnato a confermare il suo eccellente momento di forma per tentare di conquistare un posto nella finale del torneo di Bastad.