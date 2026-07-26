Il DC Open femminile ha ufficialmente svelato i tabelloni del singolare e del doppio. I dettagli sono ora disponibili, offrendo una panoramica delle sfide.

Tabellone del singolare femminile

Il tabellone del singolare femminile del DC Open include ventotto giocatrici direttamente ammesse. Sette atlete tra le prime venti del ranking mondiale: Elina Svitolina, Marta Kostyuk, Naomi Osaka, Diana Shnaider, Iva Jovic, Jasmine Paolini e Anna Kalinskaya. Tra le prime trenta: Madison Keys, Leylah Fernandez, Clara Tauson, Emma Navarro, Anastasia Potapova e Ann Li.

Presenti anche Alexandra Eala, Cristina Bucsa, Katerina Siniakova, Jacqueline Cristian, Xinyu Wang, Liudmila Samsonova e Janice Tjen. Quattro posti sono riservati alle qualificate e altrettanti alle wild card, aggiungendo opportunità e imprevedibilità.

Tabellone del doppio femminile

Anche il tabellone del doppio femminile del DC Open è stato definito, con le coppie partecipanti ufficialmente inserite. La competizione si preannuncia intensa e spettacolare.

Il DC Open: un evento di prestigio

Il DC Open, noto anche come Mubadala DC Open, è l'unico torneo combinato ATP-WTA di categoria 500 al mondo. L'edizione 2026 si svolgerà dal 25 luglio al 2 agosto presso il William H.G. FitzGerald Tennis Center a Washington, D.C.

Giunto alla cinquantasettesima edizione, si conferma tra i più importanti degli Stati Uniti, unendo i circuiti maschile e femminile in un'unica grande manifestazione.

La presenza di numerose giocatrici di alto profilo nel tabellone femminile promette un livello competitivo elevato e match di grande interesse.