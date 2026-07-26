La tennista amburghese Tamara Korpatsch ha conquistato il secondo titolo in carriera all'Hamburg Ladies Open, battendo Anna Bondar 6-3, 6-3. È il suo primo successo nel tour dopo tre anni, proiettandola al 45° posto WTA. Un risultato storico per il tennis tedesco, che interrompe un digiuno di 34 anni.

La quinta testa di serie si è imposta. Nel primo set, Bondar ha recuperato da 1-4 a 3-4, ma Korpatsch ha reagito con il break decisivo sul 5-3, chiudendo il set a zero. Nel secondo, un cruciale break sul 3-2 ha consolidato il suo controllo. Ha sigillato il match con un lob vincente, con 20 vincenti e 11 errori non forzati, convertendo quattro delle sette palle break e subendo un solo break.

Un successo storico per il tennis tedesco

Con questa vittoria, Tamara Korpatsch è la prima tedesca a trionfare ad Amburgo in 34 anni, affiancando Steffi Graf, vincitrice sei volte (1987-1992). Il suo successo interrompe una serie di quattro finali perse da tedesche.

Per Anna Bondar, era la seconda finale consecutiva ad Amburgo. La tennista ungherese rimane però senza successi WTA, avendo perso l'atto conclusivo l'anno precedente.

La carriera di Korpatsch e il valore del trionfo

Il secondo titolo in carriera per Tamara Korpatsch segue il successo al Transylvania Open nel 2023. La trentunenne tedesca ha mostrato crescita costante, confermandosi protagonista. Il torneo di Amburgo, su terra battuta ad Am Rothenbaum, è un appuntamento storico. Il trionfo casalingo di Korpatsch ha un valore simbolico per il movimento tedesco, che attendeva da oltre tre decenni una vittoria.