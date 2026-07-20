Il commissario tecnico della Spagna, Luis de la Fuente, ha espresso profondo orgoglio per la generazione di calciatori che ha guidato. Nell'intervista post-partita, ha sottolineato la crescita di un gruppo con l'idea di essere i migliori. De la Fuente, a 65 anni il più anziano allenatore a vincere un Mondiale in panchina, ha manifestato gioia per il trionfo.

“C’è un grandissimo orgoglio da parte mia per questa generazione di calciatori, cresciuti con l’idea di essere i migliori. Sono stati un esempio di gruppo, di squadra, di una famiglia di grandi calciatori.

Averli accompagnati in questa traiettoria è stato soprattutto un orgoglio per me”, ha dichiarato il CT spagnolo, evidenziando il forte legame e la soddisfazione personale per il percorso compiuto.

Il valore umano e la coesione del gruppo

Il tecnico ha posto l'accento non solo sul risultato sportivo, ma sul valore umano e la coesione della sua squadra. Ha definito i giocatori una “famiglia di grandi calciatori”, rimarcando lo spirito collettivo e l'unità quali pilastri nella conquista del Mondiale. Questo approccio ha costruito una squadra forte e unita.

Le dichiarazioni nel momento del successo

Le affermazioni di De la Fuente sono giunte al termine della partita decisiva, in un momento carico di emozione.

Il CT ha sottolineato il senso di responsabilità e l'orgoglio personale nel guidare una generazione che ha saputo incarnare l'eccellenza. La sua guida ha valorizzato le qualità individuali nel collettivo.

La filosofia di De la Fuente: esempio e motivazione

Un'intervista pubblicata da El País il 19 luglio 2026 ha chiarito la filosofia del tecnico. De la Fuente ha affermato: “No vendo humo, el jugador se motiva con mi comportamiento” (Non vendo fumo, il giocatore si motiva con il mio comportamento). I calciatori si ispirano al suo esempio quotidiano e al suo modello di comportamento, più che a semplici parole. La scelta dei giocatori, ha spiegato, non si basa sul nome, ma sull'adattamento all'idea di gioco e sull'integrazione nel collettivo.

Il vero successo risiede nella capacità di costruire un gruppo coeso e funzionale.

Queste riflessioni confermano il profilo di un allenatore che privilegia i valori umani, la coesione della squadra e l'esempio personale. La sua visione si è dimostrata vincente, portando la Spagna al vertice internazionale.