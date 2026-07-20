Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube dedicato al calciomercato: "Con il mondiale alle spalle ora inizieranno 40 giorni davvero intensi sul mercato e chi ha già fatto degli acquisti si troverà certamente avvantaggiato. Chi invece deve fare e anche pesantemente come Juventus e Inter, entrerà in una baraonda. Dico questo perché i prezzi aumenteranno, succederanno cose fossi come il recente passaggio di Rogers per oltre 120 milioni di euro e quindi ora tanti club di prenderanno per la gola. Ovviamente i bianconeri hanno anche degli alibi legati ai cambiamenti del managment mentre i nerazzurri non sono stati troppo fortunati con la storia dell'esterno destro, non c'entrando due obiettivi come Palestra e Khalaili.

Anche la questione di Curtis Jones mi sembra abbastanza incastrata e devono ancora fare due difensori. Quindi per i motivi che ho citato mi aspetto delle grandi difficoltà".

Milan, Pedullà: 'Su Leao ci sono due club turchi ma anche il Chelsea'

Ancora Pedullà: "Molto presto arriveranno anche i giorni di Leao, non ce lo siamo dimenticati, e credo che presto arriverà qualche offerta per il portoghese. Dovrà essere congrua alle richieste del Milan ovviamente ma penso che potremmo registrare proposte al calciatore anche in doppia cifra, da 10/12 milioni di euro l'anno. Mi riferisco al Galatasaray e al Fenerbahce anche se sullo sfondo non voglio togliere per l'esterno il Chelsea. Credo che il futuro di Leao sarà un passaggio fondamentale per la società rossonera, che se vuole fare un centrocampista prima di cedere il lusitano deve accelerare".

Roma, Pedullà: 'Summerville è vicino ma non credo sarà un'operazione che potrà protrarsi per tanto'

Infine il giornalista ha rivelato: "Non mi piace dire che la Roma sia vicina a Summerville, perché evito di prendere in giro la gente. Credo che quella per l'olandese non sarà un'operazione che potrà protrarsi oltre le prossime 28/48 ore, perché poi qualche club con i soldi veri potrebbe inserirsi e scippare il giocatore. Se non arriverà un obiettivo nella Capitale mi aspetto comunque ce ne arrivi un altro, perché ormai i nomi sono battezzati, al netto di qualche sorpresa che non voglio e posso escludere".