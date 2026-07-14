Otto tra i più attesi protagonisti del T-Mobile Home Run Derby 2026, che si terrà lunedì al Citizens Bank Park di Philadelphia, hanno compiuto scelte significative per i loro lanciatori. Ogni slugger ha selezionato una figura chiave del proprio percorso personale: da familiari stretti a allenatori di fiducia o collaboratori di lunga data. Queste decisioni, che spaziano da membri della famiglia a coach esperti, evidenziano una profonda chimica, un senso di nostalgia e una familiarità strategica cruciale sotto i riflettori del Derby.

I lanciatori scelti: legami personali e professionali

Junior Caminero ha scelto Tomas Francisco, coordinatore del campo dei Rays, un volto già noto avendolo lanciato nella sua precedente partecipazione del 2025, dove si classificò secondo. Ben Rice ha optato per suo padre, Dan Rice, un ex lanciatore della Brown University negli anni Ottanta e suo costante partner di battuta durante l'infanzia. Anche Jac Caglianone ha selezionato suo padre, Jeff Caglianone, che è stato il suo principale compagno di allenamento e ha lanciato anche per altri talenti della Plant High School, come Pete Alonso.

Willson Contreras si affiderà a José David Flores, attuale coach in prima base e istruttore degli interni dei Red Sox, promosso a interim bench coach in aprile.

La loro conoscenza risale ai tempi di Contreras nelle Minors con i Cubs, e il giocatore lo descrive come “uno dei migliori lanciatori di BP” che abbia mai avuto. Jordan Walker ha scelto Kleininger Teran, bullpen catcher dei Cardinals, che vanta l'esperienza di aver lanciato ad Albert Pujols nel Derby del 2022 e con cui Walker ha sviluppato una forte familiarità grazie alle regolari sessioni di battuta stagionali.

Bryce Harper ha puntato su Dino Ebel, coach della terza base dei Dodgers, con cui ha già collaborato nel prestigioso World Baseball Classic. Ebel ha anche un'esperienza specifica nel Derby, avendo lanciato per Kyle Schwarber durante lo swing-off dell’All-Star Game 2025. Proprio Kyle Schwarber ha scelto Rafael Pena, assistente hitting coach dei Phillies, con cui ha trascorso innumerevoli ore nelle gabbie di battuta.

Infine, Munetaka Murakami ha optato per Luis Sierra, coach dei White Sox, che ha partecipato come lanciatore nella prima edizione dell’Alumni Home Run Derby e ha già lanciato per Luis Robert Jr. nel 2023.

Fiducia, routine e performance sotto pressione

Queste selezioni non sono frutto del caso, ma riflettono legami personali profondi, routine consolidate e una fiducia reciproca che può fare la differenza in un contesto ad alta pressione. Caminero ha privilegiato la familiarità e l'esperienza condivisa con Francisco. Rice e Caglianone hanno scelto i loro padri, figure simbolo di un percorso sportivo e personale iniziato fin dall'infanzia. Contreras e Walker hanno preferito collaboratori con cui hanno costruito un ritmo e una fiducia solidi nel tempo.

Harper e Schwarber si sono affidati a coach con cui hanno già lavorato in contesti di alto livello, mentre Murakami ha optato per un coach abituato a gestire situazioni di grande pressione.

Il T-Mobile Home Run Derby 2026: format e attese

Il T-Mobile Home Run Derby 2026 si svolgerà lunedì 13 luglio alle ore 20:00 (ET) presso il Citizens Bank Park di Philadelphia, con trasmissione in esclusiva su Netflix. Il format prevede tre turni distinti. Nel primo, ogni slugger avrà a disposizione venti swing; se l'ultimo swing si traduce in un fuoricampo con la speciale T-Mobile Magenta Ball, il giocatore potrà continuare a battere fino a quando non mancherà il bersaglio. I quattro migliori classificati avanzeranno alle semifinali, dove avranno quindici swing ciascuno.

I due vincitori si sfideranno poi nella finale, anch'essa con quindici swing e le medesime regole per la Magenta Ball.

Tra i partecipanti, i beniamini di casa Bryce Harper e Kyle Schwarber gareggeranno davanti al pubblico di Philadelphia. Caminero farà il suo ritorno dopo il secondo posto del 2025, mentre Murakami, Caglianone, Contreras, Rice e Walker faranno il loro debutto in questa competizione. Il Derby rappresenta un'occasione unica per mettere in mostra non solo la potenza e il ritmo di battuta, ma anche i legami personali che spesso sono alla base delle grandi performance sul prestigioso palcoscenico dell'All-Star Week.