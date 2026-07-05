L'offseason dei Dallas Cowboys ha visto una profonda ristrutturazione della secondaria difensiva, con particolare attenzione al reparto dei cornerback. Tra le prime mosse, la firma di Derion Kendrick, ex Rams e Seahawks, con un contratto annuale. Il venticinquenne Kendrick era considerato una scommessa interessante per la difesa, ma il panorama è rapidamente mutato, mettendo in discussione il suo futuro.

Kendrick, scelto al sesto giro dai Rams e con due stagioni tra Los Angeles e Seattle, si trova in una posizione complessa. Nonostante il suo arrivo a Dallas sembrasse un'opportunità di rilancio, i Cowboys hanno continuato a rafforzare il reparto. La franchigia ha selezionato Caleb Downs al draft, ingaggiato Cobie Durant e punta su giovani come Devin Moore e Caelon Carson. Il recupero atteso di DaRon Bland e Shavon Revel, entrambi reduci da infortuni, ha ulteriormente incrementato la competizione nella secondaria.

La lotta per un posto nel roster

La presenza di tanti giocatori di prospettiva ed esperienza ha reso la competizione per un posto nel roster ardua per Kendrick. Sebbene abbia mostrato in passato discrete doti in copertura, la sua carriera è stata discontinua. Attualmente, Kendrick appare ai margini delle rotazioni principali, con atleti come Bland, Revel, Durant e Moore considerati opzioni più affidabili e funzionali per la difesa dei Cowboys.

La situazione contrattuale di Kendrick, un accordo annuale da 1,295 milioni di dollari senza garanzie future, offre a Dallas la flessibilità di tagliarlo senza penalità sul salary cap. Questa clausola rende la sua posizione ancora più precaria in vista del training camp e della preseason, periodi cruciali per dimostrare di meritare un posto, tra titolari o riserve.

La strategia difensiva dei Cowboys

La secondaria dei Cowboys è stata uno dei principali punti deboli della squadra nella scorsa stagione, contribuendo all'esclusione dai playoff. La dirigenza ha quindi optato per un intervento deciso, con un nuovo coordinatore difensivo, Christian Parker. Durante le attività primaverili, Kendrick non è stato schierato con i titolari, mentre giocatori come Revel, Durant e Carson hanno avuto spazio con la prima squadra. La versatilità di atleti come Jalen Thompson e P.J. Locke, capaci di ricoprire anche il ruolo di slot, restringe ulteriormente le possibilità per Kendrick di ritagliarsi un ruolo significativo.

In questo scenario competitivo, per Kendrick si prospetta una dura lotta per un posto nella practice squad, a meno che non riesca a distinguersi inequivocabilmente durante il training camp. La sua esperienza e le sue qualità rappresentano ancora un'opzione, ma la forte concorrenza interna e l'assenza di garanzie contrattuali rendono il suo futuro a Dallas tutt'altro che certo.