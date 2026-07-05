Alexander Bublik ha conquistato un posto negli ottavi di finale di Wimbledon, superando Frances Tiafoe in una sfida epica durata oltre quattro ore. Sul campo numero uno, il tennista kazako, testa di serie numero dieci, ha prevalso sull’americano, numero diciassette del tabellone, con il punteggio di 4-6, 7-6(5), 7-6(11), 4-6, 6-3, in un match ricco di colpi di scena.

Bublik ha dimostrato grande maturità e sangue freddo nei momenti cruciali, in particolare nel terzo set, quando ha salvato ben nove set point nel tie-break, aggiudicandoselo con un incredibile 13-11.

“Ci sono sempre partite speciali che restano nella memoria per sempre. Penso che questa sarà una di quelle per me. È un campo straordinario. Abbiamo dato vita a una grande battaglia. Questa partita resterà con me per sempre”, ha dichiarato Bublik al termine dell’incontro, visibilmente emozionato.

Un match di emozioni e tenacia

La partita è stata caratterizzata da un costante equilibrio, con entrambi i giocatori capaci di alternare momenti di brillantezza a fasi di sofferenza. Dopo aver perso il primo set, Bublik ha saputo reagire con determinazione, portando a casa il secondo e il terzo parziale grazie a una solida tenuta mentale e a un servizio particolarmente efficace. Nel quarto set, dopo la chiusura del tetto, Tiafoe è riuscito a pareggiare i conti, ma nel quinto e decisivo parziale il kazako ha trovato il break cruciale nelle fasi iniziali, mantenendo poi il vantaggio fino alla conclusione.

Nonostante abbia limitato i suoi consueti colpi di fantasia, Bublik ha comunque realizzato un ace di sotto nel quarto set. Il servizio si è rivelato la sua arma vincente: ha chiuso la partita con l’81% di prime palle in campo e ben 48 ace totali, incluso quello che ha sancito la vittoria finale. Per Tiafoe, che arrivava da una striscia di nove vittorie su dieci incontri sull’erba, si tratta di una sconfitta difficile da digerire, data la sua eccellente forma recente.

Il cammino di Bublik e il prossimo ostacolo

Il successo su Tiafoe rappresenta l’ennesima maratona per Bublik in questa edizione di Wimbledon, dopo la vittoria in cinque set contro Thanasi Kokkinakis e quella in tre set su Kyrian Jacquet nei turni precedenti.

Ora il tennista kazako affronterà il numero sei del seeding, Taylor Fritz, per un posto nei quarti di finale. La giornata ha visto anche le qualificazioni di Alexander Zverev e Jiri Lehecka, che si sfideranno nel prossimo turno. La prestazione di Bublik conferma la sua crescita e la capacità di gestire la pressione nei momenti chiave, qualità che potrebbero rivelarsi decisive nel prosieguo del prestigioso torneo londinese.