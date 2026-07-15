La gerarchia dei quarterback nei Cleveland Browns è complessa, e il futuro di Dillon Gabriel appare incerto. Selezionato al terzo giro del Draft NFL 2025, Gabriel compete ora per il ruolo di terzo quarterback, superato nelle gerarchie da Shedeur Sanders (quinto giro) e insidiato dal rookie Taylen Green. Questa dinamica alimenta le voci su una sua possibile cessione.

Un'ipotesi di scambio con gli Atlanta Falcons potrebbe rappresentare una svolta per la carriera di Gabriel. La proposta prevede che i Browns lo cedano in cambio di una scelta al sesto e settimo giro del draft, una soluzione che consentirebbe alla franchigia di alleggerire il reparto e acquisire risorse utili per la ricostruzione.

La selezione di Gabriel al terzo giro era già considerata rischiosa; il suo valore è ulteriormente diminuito dopo che Sanders, pur scelto più tardi, ha mantenuto il posto da titolare anche al rientro di Gabriel da un infortunio.

Atlanta Falcons: le ragioni dell'interesse

L'interesse dei Falcons per Gabriel è motivato dalla presenza di Kevin Stefanski, attuale allenatore di Atlanta ed ex head coach dei Browns nella stagione precedente. Stefanski, che inizialmente aveva puntato su Gabriel come titolare, potrebbe facilitarne l'inserimento. Nonostante l'investimento su Michael Penix Jr. nel 2024 e l'arrivo del veterano Tua Tagovailoa, la stabilità nel ruolo ad Atlanta resta una grande incognita.

Gabriel potrebbe rivelarsi una valida opzione come backup a lungo termine, grazie alla sua conoscenza del sistema Stefanski e a un basso costo contrattuale.

L'acquisizione da parte dei Falcons sarebbe un'operazione a basso rischio, con la prospettiva di inserire un giocatore già preparato come riserva affidabile.

Il contesto ai Cleveland Browns: un futuro compromesso

La posizione di Gabriel nei Browns è ormai compromessa. A oltre un anno dalla selezione, Sanders ha dimostrato un potenziale superiore, e Taylen Green (Draft 2026) è visto come un prospetto di sviluppo più promettente. L'allenatore Moe Moton ha suggerito di cedere Gabriel prima dell'inizio della stagione 2026, idealmente per una scelta di fine giro del Draft 2027. Mantenere Gabriel in rosa non avrebbe più senso né a breve né a lungo termine, ma il suo contratto da rookie per altri tre anni lo rende interessante per squadre in cerca di una riserva a basso costo.

La situazione è in evoluzione, ma l'ipotesi di uno scambio tra Browns e Falcons si configura come una delle strade più concrete per rilanciare la carriera di Dillon Gabriel e consentire a Cleveland di ottimizzare le proprie risorse.