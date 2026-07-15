La settimana del 154° Open Championship si svolgerà sul rinomato campo di Royal Birkdale, dal 16 al 19 luglio. Gli appassionati negli Stati Uniti potranno seguire l'evento grazie a una copertura televisiva e in streaming estesa, garantita da USA Network, NBC Sports Network e NBC. Le opzioni digitali includono Peacock, l’app Golf Channel Mobile e il sito ufficiale TheOpen.com, assicurando una fruizione completa della competizione.

Programmazione TV e Streaming

Il primo turno, giovedì 16 luglio, sarà trasmesso dalle 1:30 alle 4:00 (ET) su NBC Sports Network e Peacock.

La copertura proseguirà dalle 4:00 alle 15:30 su USA Network e Golf Channel Mobile, offrendo una visione quasi ininterrotta dell'azione.

Il secondo turno, venerdì 17 luglio, seguirà un palinsesto simile: dalle 1:30 alle 4:00 (ET) su NBC Sports Network e Peacock, per poi continuare con una copertura prolungata dalle 4:00 alle 15:30 su USA Network e Golf Channel Mobile.

Il terzo turno, sabato 18 luglio, inizierà dalle 5:00 alle 7:00 (ET) su USA Network e Golf Channel Mobile. Successivamente, la diretta passerà su NBC e Peacock dalle 7:00 alle 15:00, un momento cruciale per la classifica.

Il turno finale, domenica 19 luglio, vedrà la copertura iniziare dalle 4:00 alle 7:00 (ET) su USA Network e Golf Channel Mobile, per poi passare a NBC e Peacock dalle 7:00 alle 14:00, culminando con l'assegnazione del trofeo.

Orari di Partenza (Tee Times) – Primo Turno

Il primo turno di giovedì 16 luglio vedrà i giocatori scendere in campo a partire dall’1:35 (ET) con il trio Matthew Baldwin, Thomas Detry e James Nicholas. La giornata sarà caratterizzata da diverse partenze di gruppi di rilievo.

Tra i nomi più attesi, Scottie Scheffler, Tyrrell Hatton e Bryson DeChambeau inizieranno la loro sfida alle 4:58 (ET). Poco dopo, alle 5:09 (ET), sarà la volta di Jordan Spieth, Tommy Fleetwood e Jon Rahm. La mattinata si concluderà con l'attesissima partenza di Rory McIlroy, Xander Schauffele e Matt Fitzpatrick, che scenderanno in campo alle 10:15 (ET).

Royal Birkdale: Il Campo e le Condizioni

Royal Birkdale ospita l’Open per l’undicesima volta, confermando la sua tradizione.

Il campo è stato rinnovato e si presenta in condizioni ottimali per mettere alla prova i migliori golfisti. Le previsioni meteo indicano condizioni calde e asciutte, un fattore che influenzerà notevolmente il gioco.

Queste condizioni climatiche renderanno il terreno particolarmente veloce e impegnativo, richiedendo ai 156 partecipanti precisione e strategia. La combinazione di un campo storico e rinnovato con un clima favorevole promette un'edizione memorabile del 154° Open Championship, dove ogni colpo sarà determinante per il titolo.