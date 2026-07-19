I Los Angeles Dodgers si trovano ad affrontare una situazione critica nella rotazione dei lanciatori, esacerbata dall'infortunio al ginocchio di Shohei Ohtani. Sebbene Ohtani possa continuare a contribuire come battitore, la sua prolungata assenza dal monte di lancio crea un vuoto significativo. Questa problematica è ulteriormente aggravata dagli infortuni che hanno colpito anche Blake Snell e Tyler Glasnow, riducendo le opzioni disponibili. Nonostante la squadra possa contare su talenti come Yoshinobu Yamamoto, Justin Wrobleski, Emmet Sheehan e Roki Sasaki, la necessità di ulteriore profondità nella rotazione è diventata impellente per mantenere le ambizioni di alta competitività.

Per rafforzare il reparto, i Dodgers stanno valutando diverse strategie di mercato. Tra le ipotesi più discusse vi è un potenziale, significativo scambio con i Detroit Tigers per acquisire Tarik Skubal. Una proposta che potrebbe allettare Detroit includerebbe prospetti di valore come Zyhir Hope, River Ryan e Zach Root, un pacchetto bilanciato tra talento immediato e potenziale futuro. Un'altra opzione considerata riguarda Joe Ryan dei Minnesota Twins; in questo scenario, i Dodgers potrebbero offrire Mike Sirota, Jackson Ferris e Chase Harlan, anche se i Twins si sono mostrati riluttanti a cedere il loro lanciatore.

Alternative e mosse strategiche sul mercato

Qualora le trattative per Skubal o Ryan si rivelassero eccessivamente onerose o complesse, i Dodgers potrebbero orientarsi verso soluzioni più accessibili.

Un'alternativa concreta è rappresentata da Michael Wacha dei Kansas City Royals, un lanciatore affidabile di media rotazione. In cambio, la franchigia di Los Angeles potrebbe offrire James Tibbs III, un promettente prospetto considerato ai margini della top-100. Questa mossa rappresenterebbe un rinforzo importante per la seconda metà della stagione, con un investimento più contenuto rispetto ai nomi di punta.

Il valore di Skubal e le ambizioni di campionato

Tarik Skubal è unanimemente riconosciuto come una delle opportunità più ghiotte sul mercato dei lanciatori. Vincitore del prestigioso Cy Young per due stagioni consecutive, ha dimostrato una costanza eccezionale con un record di 36 vittorie e 15 sconfitte nelle ultime tre stagioni, mantenendo una media ERA costantemente sotto il 3.00.

La sua condizione di free agent in scadenza rende probabile una sua partenza da Detroit, che rischia di perderlo senza ottenere contropartite. I Dodgers, forti di un vivaio ricco di prospetti di alto livello, sono in una posizione privilegiata per tentare l'assalto decisivo. Gli analisti del settore sottolineano come un mancato intervento per rafforzare la rotazione potrebbe compromettere seriamente le ambizioni della franchigia, che punta al terzo successo consecutivo nel campionato.

La dirigenza di Los Angeles si trova dunque di fronte a una decisione cruciale: investire risorse significative per un ace di primo piano o puntare su opzioni più conservative, ma comunque funzionali a mantenere la squadra altamente competitiva fino al pieno recupero e al ritorno di Ohtani sul monte di lancio.