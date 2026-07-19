Lele Adani si appresta a commentare la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, in programma oggi, domenica 19 luglio. La telecronaca Rai sarà curata dalla coppia Alberto Rimedio–Adani. Nonostante le recenti critiche per il suo stile alla semifinale Argentina-Inghilterra, l'ex difensore ha ribadito la sua determinazione a mantenere la propria linea.

Adani: spontaneità e difesa del suo stile

In un'intervista, Adani ha difeso il suo approccio: “Credo sia giusto che non piaccia a tutti, però come si fa a non farsi trasportare da tutto questo?

Penso sia impossibile raccontarlo in modo diverso”. Ha enfatizzato la spontaneità del suo commento, frutto di una profonda connessione emotiva con gli eventi calcistici: “Tutto quello che ho detto in telecronaca mi è venuto spontaneo, perché io penso al destino, al fatto che a volte ci sono segni molto più grandi. E se li vedo mi commuovo”.

Ha posto particolare enfasi su Lionel Messi, definendolo “probabilmente il più grande genio del XXI secolo” e ricordando la “giocata più importante della sua storia con la Nazionale” contro l’Inghilterra, ovvero l’assist decisivo per il gol di Lautaro Martínez che ha fissato il 2-1.

Alle critiche, Adani ha replicato, attribuendole a “adulti frustrati”: “I bambini guardano Yamal e Messi e non sono tristi.

Tra gli appassionati adulti, invece, c’è frustrazione, perché una volta eravamo noi a giocarci le finali dei Mondiali. Ma vogliamo chiuderci davanti alla bellezza, oppure aprirci al mondo nuovo?”. Ha concluso ribadendo il suo impegno e la sua passione per il calcio: “Amo il calcio, studio, mi preparo, lo vivo al massimo delle mie possibilità. E non voglio cambiare”.

Controversie e conferma Rai

Le polemiche sullo stile di Adani non sono un fenomeno recente. Già mercoledì 15 luglio, durante la semifinale Argentina-Inghilterra, il suo commento aveva suscitato reazioni per l'eccessivo trasporto emotivo e una voce affaticata, portando alcuni a interrogarsi sulla sua presenza. Nonostante le discussioni, la Rai ha deciso di confermare la coppia Rimedio–Adani per la finale, una scelta che ha generato reazioni contrastanti tra il pubblico.