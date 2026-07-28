I Philadelphia Eagles hanno siglato un contratto storico con il defensive tackle Jalen Carter. L'estensione di quattro anni, da 152 milioni di dollari (fino a 160), include 106 milioni garantiti, rendendolo il più pagato nel suo ruolo nella NFL. L'accordo consolida la linea difensiva, cruciale per le ambizioni di Super Bowl.

Carter, scelto al primo giro del Draft 2023, si è affermato rapidamente. In tre stagioni ha registrato 13,5 sack e 4 fumble forzati. Nonostante un lieve calo di rendimento nell'ultima stagione, con un pass rush grade di 78,7, Carter rimane centrale per la difesa.

Un nuovo standard per i defensive tackle

L'estensione di Carter ha ridefinito il mercato per i defensive tackle, superando altri campioni per valore garantito. Il suo stipendio medio annuo è secondo solo a quello di Jalen Hurts nella storia della franchigia. Gli Eagles, noti per la gestione creativa del salary cap, hanno assicurato un giocatore chiave senza compromettere la flessibilità.

Il rinnovo, con l'estensione di Jordan Davis, rafforza ulteriormente la difesa. Nonostante la cessione di A.J. Brown, la squadra mantiene un nucleo competitivo. Carter, due volte Pro Bowler, ha saltato 6 partite nell'ultima stagione per problemi fisici, con 3 sack, 7 passaggi difesi e 33 tackle in 11 gare.

Le prospettive per i Philadelphia Eagles

L'accordo con Carter è una mossa strategica per gli Eagles, che mirano a competere per il Super Bowl. Una difesa solida è cruciale per le migliori squadre della NFC. Per ambire al titolo, essenziale migliorare il rendimento offensivo. Il futuro di Jalen Hurts, con il suo peso sul cap, resta da monitorare, ma la priorità è stata blindare i difensori chiave.

La decisione di assicurarsi Carter conferma la volontà degli Eagles di mantenere una difesa d'élite e costruire attorno ai talenti. Reduce da 11 vittorie e dall'eliminazione ai playoff contro i San Francisco 49ers, la squadra guarda al futuro con rinnovata ambizione.