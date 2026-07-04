Alexandra Eala ha compiuto un'impresa storica a Wimbledon, diventando la prima donna filippina a raggiungere la seconda settimana del prestigioso torneo. La ventunenne ha sbalordito il mondo sconfiggendo la campionessa in carica Iga Swiatek con un convincente 7-6(9), 6-2. Un match memorabile che segna un punto di svolta per il tennis filippino.

Alla sua prima apparizione sull'erba londinese, la determinazione di Eala è stata inarrestabile. Con una prestazione solida e coraggiosa, si è imposta contro una delle giocatrici più forti del circuito, scrivendo una pagina importante per il tennis delle Filippine.

Dal suo esordio a Miami lo scorso anno, ha collezionato primati: è stata la prima filippina a entrare nella Top 100 del ranking mondiale, poi nella Top 50, la prima a vincere un match nel tabellone principale di un Grande Slam e a raggiungere una finale WTA.

Un percorso di successi e primati nazionali

Il cammino di Alexandra Eala non si è limitato all'impresa contro Swiatek. In precedenza, aveva già dimostrato il suo valore sconfiggendo Maya Joint in un'atmosfera "elettrica" sul Campo Tre. Eala aveva rimontato dopo aver perso il primo set, imponendosi con un parziale di 3-6, 6-2, 6-0. Questa vittoria le aveva garantito l'accesso al terzo turno di un Grande Slam, un traguardo mai raggiunto da una tennista filippina nell'era Open.

Sostenuta dal tifo caloroso di centinaia di connazionali, Eala ha dichiarato: «È ovviamente una cosa incredibile per me poterlo fare per il mio paese. Apprezzo davvero di poter condividere questo con la nazione, ma penso che prima di tutto mi renda molto orgogliosa per il lavoro che ho svolto».

L'impatto e l'eredità per il tennis filippino

Il successo di Alexandra Eala rappresenta un punto di svolta per il tennis nelle Filippine, paese che mai aveva visto un'atleta raggiungere simili traguardi in un Grande Slam. La sua determinazione e i risultati ottenuti stanno ispirando una nuova generazione di giovani sportivi, desiderosi di seguire le sue orme e di portare il nome delle Filippine sempre più in alto nel panorama internazionale.

Il prossimo impegno di Eala si preannuncia impegnativo, ma la tennista ha già dimostrato le qualità per affrontare le sfide più difficili. Il suo percorso a Wimbledon, segnato da vittorie prestigiose e da un crescente sostegno del pubblico, continua a scrivere la storia dello sport filippino, proiettandola verso un futuro di ulteriori successi.