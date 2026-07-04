Serena Williams, l'icona del tennis mondiale di quarantaquattro anni, ha ufficialmente annunciato la sua rinuncia al torneo di doppio di Wimbledon, dove era attesa al fianco della sorella Venus. La notizia, diffusa direttamente dai canali social della campionessa, rivela che la decisione è stata presa a causa di persistenti problemi al ginocchio.

La Williams ha rivelato di aver compiuto ogni sforzo possibile per recuperare la condizione fisica ottimale, sottoponendosi a trattamenti medici specifici. Tra le terapie, la tennista ha menzionato il drenaggio di liquidi dal ginocchio, un percorso documentato anche da una foto pubblicata sui suoi profili.

Nonostante l'impegno e i sacrifici delle ultime settimane, il ginocchio non ha risposto come sperato, costringendo Serena a prendere la difficile decisione di ritirarsi dalla competizione.

Il messaggio della campionessa

Nel suo commovente messaggio, la campionessa statunitense ha espresso tutta la sua profonda delusione per l'impossibilità di scendere in campo al fianco di Venus. "Mi spezza il cuore dovermi ritirare dal doppio… l’opportunità di giocare ancora una volta al fianco di mia sorella Venus ha significato tantissimo per me", ha dichiarato Serena, evidenziando il forte legame personale e familiare che la lega a questo appuntamento e alla sua partner storica.

La rinuncia di Serena Williams segna un momento significativo per il prestigioso torneo di Wimbledon, privando gli appassionati di una delle coppie più iconiche nella storia del tennis femminile.

Le sorelle Williams, infatti, hanno segnato un’epoca, conquistando numerosi titoli insieme e affermandosi come simboli indiscussi di determinazione e talento sui campi di tutto il mondo.

L'eredità delle Williams a Wimbledon

Le sorelle Williams hanno impresso un segno indelebile nella storia di Wimbledon. Insieme, hanno conquistato diversi titoli di doppio e si sono affrontate in memorabili finali di singolare, regalando al pubblico momenti di altissimo livello. La loro presenza sui campi londinesi è sempre stata sinonimo di spettacolo e grandi emozioni per gli appassionati di tennis a livello globale. L’assenza di Serena dal torneo di doppio di quest’anno costituisce, pertanto, una perdita non solo sportiva, ma anche di forte impatto simbolico per l'intera manifestazione.