Al Cairo, la Federazione calcistica egiziana (EFA) ha ufficialmente confermato il rinnovo dei contratti per la sua guida tecnica e dirigenziale: l’allenatore della nazionale, Hossam Hassan, e il suo fratello gemello, Ibrahim Hassan, che ricopre il ruolo strategico di direttore sportivo. L’annuncio, di notevole importanza per il futuro del calcio egiziano, è stato diramato dal presidente dell’EFA, Hany Abo Rida, in un contesto che vede la nazionale reduce dall’eliminazione agli ottavi di finale del torneo mondiale, per mano dell’Argentina. Questa decisione sottolinea una chiara volontà di continuità e fiducia nel progetto tecnico-sportivo avviato dai fratelli Hassan, nonostante l’esito del recente percorso internazionale.

Il Futuro della Nazionale: Dettagli dell'Accordo

In un comunicato dettagliato pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della federazione, è stato reso noto che il consiglio direttivo dell’EFA ha approvato all’unanimità il prolungamento di entrambi i contratti. Sebbene il comunicato non abbia fornito ulteriori specifiche riguardo alla durata o ai termini economici degli accordi, i media locali hanno prontamente avanzato l’ipotesi che il nuovo vincolo contrattuale possa estendersi fino al 2030. Questa prospettiva a lungo termine evidenzia l’intenzione di costruire un progetto solido e duraturo per la nazionale egiziana. Il presidente Abo Rida ha inoltre precisato che tutte le formalità burocratiche relative alla ratifica e al rinnovo saranno completate e perfezionate durante la prossima riunione del consiglio, un appuntamento fissato strategicamente una volta che la squadra avrà fatto rientro in Egitto.

Il Rientro dei Faraoni e l'Accoglienza Ufficiale

Nel frattempo, l’attenzione si sposta sul rientro in patria della delegazione egiziana. I giocatori, affettuosamente soprannominati "I Faraoni", sono attesi domani mattina all’aeroporto di El Alamein. Il loro arrivo, previsto a bordo di un volo speciale operato da Egiptair, segnerà la conclusione del viaggio dagli Stati Uniti. Un momento significativo di questo rientro sarà l’accoglienza ufficiale che la squadra riceverà direttamente dal presidente egiziano, Abdel Fattah Al Sisi. Questo gesto simbolico da parte della massima autorità del Paese mira a riconoscere l’impegno e la dedizione della nazionale, inviando un messaggio di sostegno e apprezzamento, indipendentemente dal risultato sportivo finale.

L’evento sottolinea l’importanza che il calcio riveste nella cultura e nell’identità nazionale egiziana.

La Visione della Federazione e la Campagna Mondiale

La decisione della Federazione egiziana di confermare Hossam Hassan come commissario tecnico e Ibrahim Hassan come direttore della squadra, anche dopo la conclusione della recente campagna mondiale, riflette una visione strategica ben definita. Nonostante l'eliminazione precoce, la federazione sembra voler puntare sulla stabilità e sulla continuità del lavoro svolto, riconoscendo il valore della "storica campagna mondiale" come un’esperienza formativa e un punto di partenza per i futuri successi. La mancanza di dettagli specifici sugli accordi, come già menzionato, lascia spazio a speculazioni, ma la priorità resta quella di completare le procedure formali non appena la delegazione farà ritorno in patria, consolidando così le basi per i prossimi impegni internazionali della nazionale.