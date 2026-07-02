Prosegue il cammino dell'Italia agli Europei Under 18 femminili. Dopo aver inaugurato la manifestazione con una vittoria netta sull'Islanda, la formazione guidata da Stefano Gregoris tornerà in campo oggi (giovedì 2 luglio) alle 16.30 italiane a Riga, in Lettonia, per affrontare la Repubblica Ceca nella seconda giornata della Pool I. Le azzurrine hanno iniziato il torneo superando l'Islanda con il punteggio di 3-0 (25-14, 25-11, 25-10), confermando fin dalle prime battute una marcata superiorità tecnica e fisica. Indicativo anche il dato relativo ai muri vincenti, chiuso con un eloquente 9-0 in favore dell'Italia.

Il secondo appuntamento della fase a gironi rappresenta un passaggio importante per consolidare la classifica e proseguire con continuità il percorso nella competizione continentale.

Italia-Repubblica Ceca: il match in diretta streaming

L'avversaria di giornata sarà la Repubblica Ceca, reduce da una sconfitta nella gara d'esordio contro la Turchia. La formazione ceca è stata infatti superata con il punteggio di 3-0 e cercherà un immediato riscatto per rimanere in corsa nella Pool I. Per l'Italia si tratta quindi di un confronto significativo anche in ottica classifica, con la possibilità di conquistare un secondo successo consecutivo e rafforzare la propria posizione nel girone. La partita tra Italia e Repubblica Ceca sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della CEV European Volleyball Confederation, che trovate di seguito.

La cronaca della vittoria sull'Islanda

L'Italia ha preso il controllo della sfida con l'Islanda fin dalle prime fasi del primo set, passando dall'8-5 al 12-5 grazie a due ace di Airhienbuwa e a un muro di Gordon. Il punto di seconda intenzione di Manda ha portato il vantaggio sul 19-8 prima della chiusura firmata da Monari Gamba sul 25-14. Nel secondo parziale l'equilibrio iniziale sul 3-3 è durato pochi scambi: le azzurrine hanno progressivamente allungato fino al 14-7, costringendo il tecnico islandese al time out. L'ace di Russo ha segnato il 16-8, mentre nel finale è arrivato spazio anche per Cantoni in regia e Legrenzi ha chiuso il set con un ace per il 25-11. Il terzo set ha seguito lo stesso copione, con l'Italia subito avanti 8-3 e capace di ampliare il margine grazie all'ace di Gordon per il 13-4. Il vantaggio è poi cresciuto fino al 18-5, prima dell'attacco vincente di Tessariol che ha fissato il definitivo 25-10, completando il successo per 3-0 (25-14, 25-11, 25-10).