La Formula 1 riaccende i motori con le attesissime prove libere del Gran Premio del Belgio, un appuntamento cruciale che segna la ripartenza del Mondiale dopo l'importante successo di Charles Leclerc a Silverstone. Sul leggendario e impegnativo circuito di Spa-Francorchamps, i piloti scenderanno in pista oggi, venerdì 26 giugno, per le due sessioni di prove che anticiperanno la gara di domenica 19. L'attenzione è massima, rivolta sia ai protagonisti che hanno brillato nell'ultima tappa, sia a chi, come il giovane Andea Kimi Antonelli, cerca un immediato riscatto dopo un weekend difficile e privo di punti.

Il trionfo di Leclerc nel Gran Premio di Gran Bretagna ha visto il pilota della Ferrari imporsi con autorità, precedendo sul podio la Mercedes di George Russell e l'altra Rossa, quella di Lewis Hamilton. A Spa-Francorchamps, tutti gli occhi saranno inevitabilmente puntati su Andea Kimi Antonelli, attuale leader della classifica piloti. La sua performance a Silverstone, dove non è riuscito a conquistare punti, ha creato un'aspettativa di rivincita che aggiunge un elemento di grande interesse a questa stagione già ricca di colpi di scena, strategie complesse e sfide avvincenti per il titolo.

Gli orari dettagliati delle prove libere a Spa-Francorchamps

Le sessioni di prove libere del Gran Premio del Belgio si svolgeranno interamente nella giornata di oggi, venerdì 26 giugno.

La prima sessione, fondamentale per prendere confidenza con il tracciato e testare le prime configurazioni, è fissata per le ore 13.30. Successivamente, la seconda sessione prenderà il via alle 17.00, offrendo ai team ulteriori opportunità per affinare il setup delle vetture. Questi appuntamenti sono, come sempre, cruciali per i team e i piloti, chiamati a trovare il miglior assetto possibile e a raccogliere dati preziosi in vista delle qualifiche e della gara di domenica.

Dove seguire in diretta TV e streaming le prove libere di Formula 1

Gli appassionati di Formula 1 potranno seguire le prove libere del Gran Premio del Belgio in diretta televisiva ed esclusiva sui canali dedicati di SkySport.

Per chi preferisce la flessibilità dello streaming, sarà possibile accedere alla copertura completa dell'evento tramite l'applicazione SkyGo, disponibile su diversi dispositivi, e la piattaforma NOW. Queste opzioni garantiscono la visione integrale delle sessioni anche per chi segue da dispositivi mobili o da remoto, senza perdere nemmeno un istante dell'azione in pista.

Il weekend di Spa-Francorchamps si preannuncia, dunque, particolarmente intenso e ricco di spunti tecnici e sportivi. La Ferrari cercherà conferme importanti dopo la recente vittoria inglese, puntando a consolidare la propria posizione, mentre i rivali sono più che mai pronti a rilanciare la sfida per il titolo mondiale. Le sessioni odierne saranno pertanto fondamentali per delineare i reali valori in campo, comprendere le strategie che i team adotteranno e anticipare le possibili dinamiche che caratterizzeranno il prosieguo del campionato.