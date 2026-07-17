Il Gran Premio del Belgio, decima tappa del Mondiale di Formula 1, si preannuncia come un nuovo e avvincente capitolo della sfida tra Mercedes e Ferrari. Sullo storico e affascinante circuito di Spa-Francorchamps, la tensione è palpabile, con il leader della classifica iridata, Kimi Antonelli, determinato a riscattarsi. Dopo tre gare complesse, che hanno visto il suo vantaggio sui rivali ridursi in modo significativo, il giovane pilota italiano punta con decisione al suo sesto successo stagionale. Gli esperti lo indicano come il grande favorito per la vittoria finale, con una quota di 2,00, a sottolineare le sue ambizioni di tornare sul gradino più alto del podio.

La principale minaccia per Antonelli arriva dal suo stesso box: il compagno di squadra George Russell, che lo segue in classifica a soli 25 punti. Nonostante un rapporto non sempre idilliaco con il tracciato belga, Russell è intenzionato a conquistare la sua terza vittoria stagionale, un risultato che gli permetterebbe di avvicinare ulteriormente il leader del mondiale. Nel frattempo, la Ferrari si presenta a Spa con grande fiducia, forte di due vittorie ottenute nelle ultime tre gare. La scuderia di Maranello nutre la speranza di riaprire un campionato che, nelle fasi iniziali, sembrava destinato a un monologo Mercedes. Il trionfo della Rossa è quotato a 3,00, un valore che riflette anche il legame speciale che i suoi piloti hanno sviluppato con il leggendario circuito delle Ardenne.

Hamilton e Leclerc: la strategia Ferrari per Spa

La scuderia del Cavallino Rampante può contare su due piloti di altissimo livello, entrambi con un passato significativo a Spa. Lewis Hamilton, ora al volante della Ferrari, vanta già cinque vittorie su questo tracciato iconico, un numero che lo pone a una sola lunghezza dal record assoluto detenuto dal leggendario Michael Schumacher. Il sette volte campione del mondo è quotato a 6,00 per un nuovo trionfo in Belgio, un successo che non solo gli permetterebbe di eguagliare il primato, ma anche di rilanciare con forza la sua corsa al titolo iridato. Accanto a lui, Charles Leclerc, reduce dalla brillante vittoria a Silverstone, è pronto a dare battaglia su una pista che evoca ricordi speciali.

Proprio tra i tornanti delle Ardenne, il pilota monegasco colse la sua prima storica vittoria in Formula 1 nel 2019. Il successo di Leclerc è quotato a 7,50, con gli esperti che gli attribuiscono il 12% di possibilità di tagliare per primo il traguardo, confermando la sua determinazione a lasciare il segno.

Spa-Francorchamps: un circuito tra storia e imprevedibilità

Il circuito di Spa-Francorchamps è universalmente riconosciuto come uno dei più iconici e impegnativi dell'intero calendario di Formula 1. La sua conformazione, caratterizzata da lunghi rettilinei e curve veloci, lo rende spesso teatro di gare spettacolari e imprevedibili, ulteriormente complicate dalle condizioni meteorologiche notoriamente variabili della regione.

La Ferrari, con ben 18 successi, detiene il primato di scuderia più vincente su questo tracciato, un dato che alimenta le speranze di un ulteriore trionfo. George Russell, pur avendo ottenuto un secondo posto nel 2021 in una gara fortemente condizionata dalla pioggia e dall'intervento della safety car, cerca ancora la sua piena consacrazione su queste curve. La lotta per la vittoria si prospetta dunque estremamente serrata, con Mercedes e Ferrari pronte a contendersi ogni metro di asfalto per il gradino più alto del podio, mantenendo viva e avvincente la corsa al titolo mondiale.