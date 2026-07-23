Roger Federer ha fatto ritorno alla Rafa Nadal Academy di Maiorca per visitare il nuovo Rafa Nadal Museum, un’esposizione recentemente rinnovata e ampliata. Il venti volte campione Slam ha preso parte alla visita il 23 luglio 2026, quasi un anno dopo la sua ultima presenza e a quasi un decennio dall’inaugurazione ufficiale dell’Academy, avvenuta nell’ottobre 2016. In questa occasione, Rafael Nadal non era presente, ma Federer è stato accompagnato da Sebastián Nadal, padre di Rafa, da Gustavo Marcaccio, direttore tecnico dell’Academy, e da Gonzalo Pérez, responsabile del museo.

Durante il tour, Federer si è soffermato in particolare sulla sala dedicata ai “Big 3”, uno degli spazi più iconici del nuovo percorso espositivo. Qui sono raccolti oggetti personali donati da Nadal, Federer e Novak Djokovic, insieme a contenuti audiovisivi esclusivi che raccontano la loro rivalità e il lascito sportivo costruito in oltre vent’anni di carriera. Il campione svizzero ha descritto l’esperienza come molto emozionante, elogiando la trasformazione del museo con parole significative: “È meraviglioso vedere tutto questo. È bellissimo. C’è un enorme lavoro dietro, ma soprattutto è molto commovente.”

Il percorso espositivo e l'omaggio ai 'Big 3'

Il nuovo museo offre un percorso immersivo nella carriera di Rafael Nadal, con esperienze multimediali, cimeli originali e i momenti più salienti della sua carriera.

La sala dei “Big 3” permette ai visitatori di scoprire da vicino la storia di una delle rivalità più celebri della storia dello sport, grazie anche a filmati in cui Nadal, Federer e Djokovic riflettono sulle loro sfide e sull’impatto lasciato nel tennis mondiale. Federer ha ricordato anche la sua visita al precedente museo, sottolineando l’evoluzione avvenuta: “Ricordo com’era all’inizio, ma ora è davvero spettacolare. È bellissimo; è davvero molto ben fatto. È un luogo speciale. Complimenti a tutto il team. L’ho già detto personalmente: avete fatto un lavoro fantastico.”

L'amicizia tra Federer e Nadal: oltre la rivalità sportiva

Nei giorni precedenti la visita, Federer e Nadal avevano condiviso una partita di golf al Golf Santa Ponsa, confermando il loro rapporto di amicizia anche fuori dal campo.

Nadal, appassionato di golf da anni, ha spesso praticato questo sport durante la sua carriera tennistica, mentre Federer si è avvicinato al golf dopo il ritiro dal tennis nel 2022. Recentemente, Federer ha anche giocato una partita con Carlos Alcaraz a Melbourne, durante l’Australian Open. Questi momenti testimoniano come la rivalità tra i grandi campioni si sia trasformata in un rapporto di stima e amicizia, che prosegue anche lontano dai riflettori del tennis professionistico.

Federer ha inoltre ricordato che il prossimo mese sarà inserito nella International Tennis Hall of Fame a Newport, Rhode Island, un ulteriore riconoscimento alla sua straordinaria carriera nel tennis.