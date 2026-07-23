Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha fornito importanti aggiornamenti sulla nomina del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Malagò ha confermato che il Consiglio Federale, in programma martedì 28 luglio, è una possibile data per l'annuncio ufficiale. Le sue dichiarazioni, rilasciate uscendo dalla sede della Lega Serie A, hanno evidenziato l'urgenza di procedere con la nomina, pur sottolineando l'importanza di un'attenta valutazione.

“Penso che l’interesse sia fare il ct il prima possibile ma è importante fare prima tutte le valutazioni migliori per decidere,” ha affermato Malagò.

Riguardo la data del 28 luglio, ha specificato: “Martedì è una data possibile? Martedì è possibile. Ma prima di martedì ci sarà anche qualche altro nome a far parte del gruppo.” Questo indica che, sebbene la data sia concreta, il processo di valutazione è ancora in corso e prevede l'esame di ulteriori candidati.

Il percorso di selezione e i nomi in lizza

La scelta del nuovo CT si trova in una fase avanzata, con Malagò che bilancia la rapidità decisionale con la necessità di valutazioni accurate. L'ipotesi del 28 luglio per l'annuncio è concreta, ma non esclusiva, poiché è previsto che altri nomi vengano considerati prima di tale termine.

In precedenza, Malagò aveva già chiarito che la short list dei candidati non include solamente Roberto Mancini e Andrea Pirlo, ma anche altri profili.

Il presidente ha ribadito che la scelta sarà condivisa e che non sussistono conflitti interni. Aveva inoltre annunciato che le nomine del direttore tecnico e del commissario tecnico sarebbero state definite entro una settimana dal primo Consiglio Federale di luglio.

Questo approccio metodico della Figc include il coinvolgimento di figure di rilievo come Paolo Maldini e Leonardo nella valutazione dei profili. La decisione finale sul CT avverrà solo dopo aver completato tutte le verifiche necessarie, garantendo una scelta ponderata e accurata.