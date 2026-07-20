Firenze si prepara a ospitare un fine settimana di grande atletica con i Campionati Italiani Assoluti, in programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì 24 a domenica 26 luglio. L'evento, organizzato da Atletica Firenze Marathon e presentato dalla Fidal Toscana, segna il ritorno della massima rassegna tricolore nel capoluogo toscano dopo ventidue anni (116ª edizione; ultima nel 2004).

I protagonisti e le specialità in campo

Numerosi i grandi nomi dell'atletica italiana attesi per contendersi i titoli nazionali. Nei 100 metri maschili, in pista Marcell Jacobs e Samuele Ceccarelli; tra le donne, Zaynab Dosso.

Sui 200 metri, l'attenzione su Filippo Tortu.

Nel getto del peso, il fiorentino Leonardo Fabbri sarà affiancato da Zane Weir e Nick Ponzio, con l'obiettivo di conquistare fino a tre posti per la finale dei prossimi Europei. Per i salti, il triplo vedrà protagonisti Andy Diaz e Andrea Dallavalle, mentre nel lungo scenderanno in pedana Larissa Iapichino e Mattia Furlani, tra i migliori interpreti mondiali della specialità. Il mezzofondo sarà animato da Nadia Battocletti nei 5.000 metri femminili, da Pietro Arese e da Francesco Pernici, reduce dal recente record italiano negli 800 metri.

Le staffette e gli Europei di Birmingham

Grande attesa per le staffette, le cui gare al Ridolfi saranno cruciali per gli ultimi posti disponibili nelle squadre azzurre in vista degli Europei di Birmingham (10-16 agosto).

L'edizione europea vedrà, per la prima volta, l'assegnazione del titolo continentale anche per la staffetta mista 4×400.

Programma dell'evento e biglietti

Il calendario della manifestazione prevede una fase di qualificazioni, il Challenge, nelle mattinate di venerdì 24 e sabato 25 luglio. Le finali per l'assegnazione dei titoli tricolori si svolgeranno nel pomeriggio di sabato 25 e domenica 26 luglio, a partire dalle ore 17:00-17:30.

I biglietti per le giornate di sabato 25 e domenica 26 luglio allo stadio Ridolfi sono già disponibili. L'acquisto è possibile tramite il circuito TicketOne, per non perdere l'opportunità di vedere all'opera i migliori atleti azzurri in preparazione per gli Europei di Birmingham.