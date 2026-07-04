Serata storica per l’atletica italiana, che ha visto riscrivere una delle pagine più significative della sua storia. Francesco Pernici, il promettente ventitreenne bresciano, ha compiuto un’impresa straordinaria a Nancy, in Francia, durante il prestigioso meeting Silver del Continental Tour. Con una prestazione eccezionale, Pernici ha fermato il cronometro a 1:43.60 negli 800 metri maschili, superando di un decimo di secondo il leggendario primato nazionale che Marcello Fiasconaro deteneva dal 27 giugno 1973. Quel tempo, 1:43.7, era stato stabilito all’Arena di Milano e ha resistito per ben cinquantatré anni, diventando un vero e proprio simbolo di longevità nello sport azzurro.

La performance di Pernici non è solo un aggiornamento delle tabelle statistiche, ma rappresenta un profondo passaggio di testimone generazionale. Il record di Fiasconaro era infatti considerato una barriera quasi insormontabile, un punto di riferimento inarrivabile per intere generazioni di mezzofondisti italiani. Pernici, atleta delle Fiamme Gialle, cresciuto a Niardo in Valle Camonica e allenato con dedizione da Dalmazio Bersini, ha affrontato la gara con una determinazione e una personalità ammirevoli, conducendo la corsa e dominando la scena dal primo all’ultimo metro, dimostrando un controllo e una padronanza della distanza degni dei più grandi.

Un percorso di crescita e affermazione

Il cammino che ha portato il nuovo primatista azzurro a questo traguardo storico è stato costellato di segnali di una crescita costante e inarrestabile.

Già nelle semifinali dei Mondiali di Tokyo, Pernici aveva sfiorato l’accesso alla finale per soli quattro centesimi di secondo, un dettaglio che aveva acceso le speranze di molti. Successivamente, al Golden Gala di Roma, aveva conquistato un brillante terzo posto con un tempo di 1:43.97, una prestazione che si era rivelata il preludio ideale per la notte magica vissuta sulla pista francese. Questi risultati avevano chiaramente lasciato presagire la possibilità di un’impresa di tale portata, ora concretizzata con merito e talento.

Il primato di Marcello Fiasconaro, stabilito durante l’incontro Italia-Cecoslovacchia, aveva resistito a lungo, diventando un vero e proprio mito. La sua resilienza è stata messa alla prova anche nel 2000, quando l’azzurro Andrea Longo corse in un notevole 1:43.74.

Tuttavia, a causa delle regole di conversione dell’epoca tra cronometraggio manuale ed elettronico, quel tempo non poté essere omologato come nuovo record nazionale, lasciando Fiasconaro in vetta alle liste. È importante ricordare che il tempo di Fiasconaro non fu solo un record italiano, ma rappresentò all’epoca anche il record mondiale assoluto sul doppio giro di pista, superato solo tre anni dopo, nel 1976, dal cubano Alberto Juantorena, e successivamente, nel 1979, dal britannico Sebastian Coe per quanto riguarda il record europeo.

L'impatto storico del nuovo primato

La caduta di questo primato leggendario rappresenta un vero e proprio momento di svolta per l’atletica italiana. Il tempo straordinario di Pernici non si limita ad aggiornare le liste nazionali, ma simboleggia la fine di un’era gloriosa e l’inizio di una nuova generazione di mezzofondisti pronti a scrivere il futuro di questa disciplina.

L’impresa di Nancy conferma inequivocabilmente il talento cristallino e la ferrea determinazione di Pernici, che si afferma ora come il nuovo punto di riferimento per la specialità degli 800 metri in Italia, proiettando l'atletica azzurra verso nuovi orizzonti di successo.

Il risultato ottenuto in Francia è stato accolto con un entusiasmo palpabile in tutto l’ambiente dell’atletica, a testimonianza della portata storica di un record che sembrava destinato a resistere ancora per molto tempo. Francesco Pernici entra così di diritto nella storia dello sport italiano, non solo come detentore di un nuovo primato, ma come colui che ha saputo raccogliere l’eredità di Fiasconaro, aprendo nuove e stimolanti prospettive per il mezzofondo azzurro e ispirando le future generazioni di atleti.