Jannik Sinner ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale di Wimbledon, superando con autorevolezza lo statunitense Jenson Brooksby in tre set (6-4, 6-3, 6-4) sul prestigioso campo centrale dell’All England Club. Il tennista altoatesino, attuale numero uno del ranking mondiale, ha così raggiunto per la quinta volta consecutiva la seconda settimana del torneo londinese, un’impresa che gli permette di eguagliare il primato italiano di Nicola Pietrangeli per numero di presenze agli ottavi dei Championships.

Dopo un avvio di torneo che aveva mostrato qualche incertezza, Sinner ha sfoderato una prestazione solida e continua, dimostrando maturità nella gestione dei momenti delicati del match.

Nel primo set, l’azzurro ha preso progressivamente il controllo degli scambi, concretizzando il break decisivo nel settimo game e amministrando poi il vantaggio fino al 6-4. Nel secondo parziale, Brooksby ha tentato una reazione, procurandosi diverse palle break, tutte però annullate da Sinner grazie a un servizio sempre più incisivo. Anche in questa frazione, il break fondamentale è arrivato nel settimo gioco, consentendo a Sinner di chiudere il set sul 6-3.

La reazione nel terzo set e le dichiarazioni di Sinner

L’unico passaggio a vuoto per Sinner si è verificato in apertura del terzo set, quando un doppio fallo e alcuni errori gratuiti gli sono costati il primo break subito nell’incontro. La sua risposta è stata tuttavia immediata e decisa: un controbreak nel game successivo e un nuovo allungo fino al 5-3, favorito anche da due doppi falli dell’avversario americano.

Brooksby è riuscito a strappare nuovamente il servizio a Sinner quando quest’ultimo serviva per il match, ma il numero uno del mondo non si è scomposto, chiudendo la partita in risposta, al secondo match point.

Al termine dell’incontro, Sinner ha espresso la sua soddisfazione: “Sono molto contento, cerco di migliorare ogni giorno. Oggi ho fatto dei piccoli passi avanti, ma c’è ancora qualcosa che devo migliorare se voglio andare lontano. Di sicuro un torneo non si vince nella prima settimana, ma si può perdere. È comunque un buon segno essere ancora qui”. L’azzurro ha inoltre elogiato il suo avversario: “Jenson è un giocatore difficile. Ci eravamo affrontati cinque anni fa, ma ora siamo entrambi giocatori diversi e siamo migliorati.

Sono contento della mia prestazione e ringrazio il pubblico per il sostegno”.

Prossimo avversario: la sfida con Shintaro Mochizuki

Agli ottavi di finale, Jannik Sinner affronterà il giapponese Shintaro Mochizuki, attuale numero 151 del ranking mondiale e proveniente dalle qualificazioni, che ha sorpreso eliminando il giovane spagnolo Rafael Jodar. Si tratta di una sfida inedita per il tennista italiano, il quale ha commentato con prudenza: “Non abbiamo mai giocato contro. Negli ottavi di finale di uno Slam non esistono partite facili e sull’erba tutto può succedere. Cercherò di concentrarmi su me stesso, su quello che posso controllare, e arrivare nella mia miglior versione tra un paio di giorni.

Giocare qui è sempre speciale”.

Il percorso di Sinner a Wimbledon prosegue dunque con fiducia e consapevolezza, mentre il pubblico londinese continua a sostenerlo con entusiasmo nella corsa verso le fasi decisive del prestigioso torneo.