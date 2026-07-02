Christopher Froome, tra i ciclisti più vincenti dell'ultimo decennio, ha annunciato il suo ritiro dal ciclismo professionistico. La notizia è giunta da Roma, dove il campione britannico ha dichiarato: “Purtroppo l’anno scorso c’è stata quella caduta alla fine di agosto. Non era proprio il modo in cui volevo concludere. Ma, in quel momento, non avevo alcun dubbio che fosse finita”.

Froome, 41 anni, è stato una figura di spicco della generazione d’oro del ciclismo, con un palmarès che vanta quattro vittorie al Tour de France, due alla Vuelta a España e un Giro d’Italia.

Quest'ultimo trionfo, datato 2018, rappresenta l'ultima grande affermazione della sua carriera. La sua traiettoria agonistica ha subito una brusca frenata in seguito a una grave caduta durante il Giro del Delfinato nel 2019, che gli causò fratture multiple al femore destro, all’anca, al gomito destro, allo sterno, a una vertebra e a diverse costole. Da quel momento, il ciclista non è più riuscito a ottenere vittorie, con l'ultimo successo di tappa che risale anch'esso al 2018.

La fine di un'epoca: il bilancio di una carriera

Il ritiro di Froome segna la conclusione di un’epoca significativa nel ciclismo moderno. La caduta del 2025, avvenuta alla fine di agosto, si è rivelata il momento decisivo per la sua decisione.

“Non era proprio il modo in cui volevo concludere”, ha ammesso, sottolineando la consapevolezza che fosse giunto il momento di chiudere il capitolo agonistico. Questa scelta è maturata dopo mesi di incertezza, legata alla scadenza del suo contratto con Israel–Premier Tech alla fine del 2025 e all’assenza di vittorie dal grave incidente del 2019, culminata dalla più recente caduta del 2025.

Il suo straordinario palmarès include i quattro Tour de France, le due Vuelta a España e il Giro d’Italia, tutti conquistati con la maglia del team Sky. L'ultimo trionfo al Giro d’Italia nel 2018 ha coronato una carriera eccezionale, sebbene il finale sia stato condizionato da infortuni che ne hanno limitato le prestazioni.

L'annuncio del ritiro è avvenuto durante la presentazione del Tour de France, evento a cui Froome ha partecipato come ambassador Skoda. La decisione, frutto di riflessione e recupero dopo lunga convalescenza e la mancata stipula di un nuovo contratto, chiude la sua carriera con lucidità e consapevolezza.