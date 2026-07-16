Il Genoa ha ufficialmente inaugurato il suo ritiro estivo a Moena, in Trentino, sotto la guida del tecnico Daniele De Rossi. Trentuno i giocatori convocati per questa fase cruciale di preparazione. Il gruppo è partito questa mattina dal centro sportivo Signorini, raggiungendo la località montana nel primo pomeriggio. Il primo allenamento sul campo Benatti è fissato per le ore 18, segnando l'inizio effettivo dei lavori.

I Convocati e le Assenze

La lista dei calciatori chiamati a Moena comprende: Amorim, Baldanzi, Barbini, Bijlow, Colombo, Doucouré, Doumbia, Ellertsson, Frendrup, Gecaj, Gibertini, Grossi, Havel, Klysis, Marcandalli, Martin, Masini, Meichtry, Messias, Mihelsons, Norton Cuffy, Nuredini, Otoa, Puczka, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vaz, Venturino, Vitinha e Vogliacco.

A questi si unirà Wiafe a partire dal 22 luglio.

Due assenze di rilievo riguardano i difensori Vasquez e Østigard, entrambi impegnati nei mondiali nordamericani. I due si aggregheranno al gruppo rossoblù al termine del ritiro pre-campionato.

Eventi e Amichevoli in Programma

Prima della sessione pomeridiana, alle ore 17, il tecnico De Rossi parteciperà all'inaugurazione delGenoa Village, un'iniziativa per i tifosi presenti a Moena.

Per testare la condizione fisica e tattica, il Genoa ha previsto tre incontri amichevoli, tutti sul campo Benatti con inizio alle ore 17. Il 19 luglio affronterà il Trento, il 22 luglio è in calendario una "sfida in famiglia", e il 25 luglio la squadra si misurerà con il Vicenza.

Aggiornamenti di Calciomercato

Sul fronte calciomercato, l'attenzione è alta su Brooke Norton‑Cuffy, presente tra i convocati. Il difensore sta suscitando un interesse crescente da parte di diversi club di Premier League. Il pressing inglese potrebbe presto tradursi in un'offerta concreta, con il Genoa che valuta il cartellino del giocatore intorno ai venti milioni di euro.

Parallelamente, si attende l'arrivo di Traoré. La sua firma sul contratto dovrebbe essere formalizzata nella giornata odierna, dopo aver completato con successo le visite mediche di rito, aggiungendo un nuovo tassello alla rosa a disposizione di De Rossi.