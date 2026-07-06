Il Milan può finalmente tirare un sospiro di sollievo in merito alle condizioni fisiche del suo attaccante, Santiago Gimenez. L'atleta, protagonista di un sfortunato episodio durante l'intensa e decisiva partita tra il Messico e l'Inghilterra ai Mondiali, ha evitato le temute lesioni ossee. Gli accertamenti medici approfonditi, infatti, hanno escluso categoricamente la presenza di fratture, confermando una più gestibile, seppur fastidiosa, distorsione alla caviglia destra. Nonostante la diagnosi meno severa rispetto alle iniziali preoccupazioni, la sua avventura in campo è stata interrotta bruscamente, lasciando il giocatore in preda al dolore e con un futuro che si presenta ancora incerto, sia per la tempistica del suo rientro agonistico sia per le delicate dinamiche di mercato che coinvolgono il club rossonero.

I Dettagli dell'Infortunio e i Primi Interventi

L'episodio che ha visto protagonista Gimenez si è consumato nei minuti finali di una sfida cruciale, disputata nello stadio Azteca di Città del Messico. Il Messico, impegnato in un forcing disperato per cercare il pareggio, ha visto la sua eliminazione dal torneo con una sconfitta per 3-2. L'attaccante, subentrato al 61° minuto al posto del compagno di squadra Mora, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco in preda a un dolore acuto dopo aver piegato in modo innaturale il piede destro. Immediatamente dopo l'accaduto, Gimenez è rimasto a terra, visibilmente sofferente, rendendo necessario il suo trasporto in barella negli spogliatoi. Da lì, per approfondire la natura esatta del problema e scongiurare ipotesi più gravi, è stato prontamente trasferito in ambulanza presso una struttura ospedaliera specializzata per tutti gli esami strumentali del caso.

La Diagnosi Confermata e le Implicazioni Sportive

Gli esami diagnostici, attesi con apprensione, hanno fortunatamente dissipato i timori di una frattura, confermando invece una distorsione alla caviglia destra. Questa diagnosi, seppur meno grave di quanto si potesse temere, comporterà comunque uno stop forzato di alcune settimane per l'attaccante, che dovrà affrontare un periodo di riposo e riabilitazione. Per Santiago Gimenez, questi Mondiali si chiudono senza aver lasciato un'impronta significativa: nessuna rete all'attivo e un rendimento complessivo che non ha pienamente soddisfatto le aspettative. L'eliminazione del Messico dal torneo segna la fine della sua avventura iridata, ma apre anche interrogativi importanti e significativi sul suo percorso professionale futuro, sia a livello di club che di nazionale.

Il Futuro al Milan e le Prospettive di Mercato

La situazione di Santiago Gimenez è particolarmente delicata e complessa in casa Milan. La sua permanenza nel club rossonero, infatti, non è affatto garantita, e l'infortunio subìto, che lo costringerà a un periodo di convalescenza e recupero, rischia di complicare ulteriormente e in modo significativo le trattative per una sua eventuale cessione. A destare maggiore preoccupazione e a tenere alta l'attenzione della dirigenza è il fatto che la stessa caviglia destra era già stata oggetto di un intervento chirurgico nel dicembre 2025. Questa circostanza, ovvero una nuova problematica o una recidiva nella medesima area anatomica, alimenta le incertezze e le riflessioni strategiche della società milanista, che dovrà valutare attentamente ogni possibile mossa in vista della prossima finestra di mercato. L'impatto di questo stop sulla sua valutazione economica e sulle intenzioni dei club potenzialmente interessati sarà, senza dubbio, un fattore determinante e cruciale per il suo destino calcistico.