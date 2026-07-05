La Ferrari di Charles Leclerc ha trionfato nel Gran Premio d’Inghilterra, disputato sul celebre circuito di Silverstone il 5 luglio 2026. Il pilota monegasco ha dominato la corsa, precedendo la Mercedes di George Russell, che ha conquistato il secondo posto, e il compagno di squadra in Ferrari, Lewis Hamilton, acclamato dal pubblico di casa per il suo terzo gradino del podio.

La dinamica della gara e i piazzamenti

La competizione è stata caratterizzata da una forte intensità fin dalle prime battute, con Leclerc che ha mantenuto saldamente la leadership dalla partenza fino al traguardo.

George Russell è riuscito ad assicurarsi la seconda posizione nelle fasi conclusive della gara, mentre Lewis Hamilton, pur essendo stato superato da Russell, ha saputo difendere il terzo posto fino alla bandiera a scacchi, regalando un doppio podio alla scuderia di Maranello. L’altra Mercedes, guidata da Kimi Antonelli, ha concluso la sua corsa in sedicesima posizione, a causa di problemi alla sospensione che hanno compromesso il suo finale, nonostante fosse in lotta per le posizioni di vertice.

Un momento cruciale della gara è stato l’incidente che ha coinvolto Max Verstappen della Red Bull negli ultimi giri, rendendo necessario l’ingresso della safety car. Questo evento ha costretto tutti i piloti a procedere in fila indiana fino alla conclusione.

Verstappen, che sembrava avviato verso il terzo posto, è uscito di pista proprio nel finale, cedendo così la posizione a Hamilton. Per quanto riguarda gli altri piloti, Carlos Sainz ha tagliato il traguardo in dodicesima posizione, mentre Fernando Alonso ha chiuso diciottesimo.

Strategie e momenti decisivi in pista

Durante la corsa, la strategia della Ferrari è emersa chiaramente quando il team ha comunicato a Leclerc via radio di attivare il “Piano B”. Il monegasco ha risposto aumentando progressivamente il suo vantaggio sugli inseguitori, dimostrando un controllo impeccabile. Nelle fasi iniziali, Lewis Hamilton ha dovuto fronteggiare la pressione di Kimi Antonelli, riuscendo a mantenere la sua posizione fino a quando Russell è riuscito a superarlo dopo una serie di duelli ravvicinati.

Anche la Mercedes ha dovuto gestire diverse difficoltà tecniche, tra cui un problema alla scatola del cambio sulla vettura di Russell e un progressivo degrado degli pneumatici che ha richiesto attenzione. In un frangente particolarmente acceso, Hamilton ha effettuato un sorpasso su Russell, ma quest’ultimo è riuscito a recuperare la posizione poco dopo. Antonelli ha tentato una spettacolare rimonta su Leclerc, ma il leader ha saputo gestire la pressione e mantenere un margine sufficiente per evitare qualsiasi attacco. Verso la fine della gara, è stata inflitta una penalità di cinque secondi a Lance Stroll per aver superato ripetutamente i limiti della pista.

La corsa si è quindi conclusa senza ulteriori colpi di scena, con Charles Leclerc che ha tagliato il traguardo in prima posizione, seguito da George Russell e Lewis Hamilton. Questo risultato segna una giornata estremamente positiva per la Ferrari, che ha piazzato ben due vetture sul podio in uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi della stagione di Formula 1.