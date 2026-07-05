Jessica Pegula ha conquistato l’accesso ai quarti di finale di Wimbledon superando la giovane connazionale Iva Jovic in tre set, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1. L’incontro, un derby tutto americano disputato sul Campo Numero Uno, ha visto la testa di serie numero quattro raggiungere il suo secondo quarto di finale ai Championships, il primo dal 2023, confermando la sua solida presenza nei tornei del Grande Slam.

La partita ha preso il via con una partenza brillante di Jovic, diciottenne e sedicesima testa di serie, che ha sfruttato la sua aggressività per aggiudicarsi il primo set.

Jovic ha dimostrato grande determinazione, riuscendo a strappare il servizio a Pegula in quattro delle prime cinque occasioni e mettendo costantemente pressione con colpi profondi e precisi. Tuttavia, la maggiore esperienza di Pegula è emersa con forza nella seconda e terza frazione. La statunitense ha saputo variare il proprio gioco, alternando colpi vincenti lungo linea, palle corte e lob, e ha convertito otto delle diciassette palle break a sua disposizione. Al termine dell’incontro, Pegula ha sottolineato come le sue risposte siano diventate più efficaci, permettendole di prendere il controllo degli scambi nei momenti decisivi.

Un Traguardo Storico per Jessica Pegula

Con questa significativa vittoria, Pegula raggiunge il decimo quarto di finale in un torneo del Grande Slam.

Questo risultato la proietta in una ristretta cerchia di atlete, diventando la seconda giocatrice nell’Era Open, insieme alla tedesca Helga Masthoff, a raggiungere i primi dieci quarti di finale dopo aver compiuto ventisei anni. La statunitense ha mostrato una costanza notevole nei tornei maggiori a partire dal 2021, dopo non aver mai raggiunto questa fase tra il 2015 e il 2020, evidenziando una maturazione sportiva tardiva ma estremamente efficace.

Nel prossimo turno, Pegula affronterà la vincente tra Coco Gauff, sua ex compagna di doppio e testa di serie numero sette, e la campionessa olimpica Belinda Bencic. I precedenti tra Pegula e Gauff vedono la prima in vantaggio per cinque a tre, mentre contro Bencic la bilancia pende a favore della svizzera, che ha vinto quattro dei cinque incontri disputati, rendendo l'incontro un test impegnativo per la statunitense.

Iva Jovic: Un Talento in Crescita

Nonostante la sconfitta, Iva Jovic ha confermato il suo talento e la sua promettente crescita nel circuito. Dopo aver eliminato Amanda Anisimova nei turni precedenti, la giovane americana ha mostrato grande determinazione anche contro una delle giocatrici più esperte del circuito. Jovic ha espresso la sua ammirazione per Pegula, dichiarando di aver sempre cercato di apprendere dal suo stile di gioco. Ha riconosciuto di aver cercato di mantenere un approccio aggressivo, ma che Pegula è stata abile nel cambiare ritmo, mettendola in difficoltà nei momenti chiave della partita.

Pegula, che ha concluso l’incontro con ventuno vincenti contro i venti di Jovic, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di adattarsi e di gestire la pressione nei match più importanti. La sua vittoria la porta a un solo passo dalla sua prima semifinale a Wimbledon, un traguardo che cercherà di raggiungere con determinazione nella prossima sfida.