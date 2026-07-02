Il celebre fantino Frankie Dettori, figura di spicco dell'ippica mondiale, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale mercoledì sera nei pressi di Newmarket, nel Suffolk, in Inghilterra. L'episodio ha visto l'auto del cinquantacinquenne tamponata nella parte posteriore destra da un altro veicolo, causando una violenta sbandata e il successivo ribaltamento del mezzo. A seguito dell'impatto, Dettori ha riportato la frattura di diverse costole e di un pollice. Attualmente, il fantino è ricoverato in ospedale, dove è sottoposto a ulteriori accertamenti e a un periodo di osservazione per monitorare le sue condizioni di salute.

Il management di Dettori ha confermato che le sue condizioni sono ancora in fase di valutazione. Il fantino è mantenuto sotto stretta osservazione medica per seguire l'evoluzione del quadro clinico dopo il violento impatto. Lo staff ha precisato che "Frankie è stato trasportato in ospedale, dove gli sono state diagnosticate diverse fratture alle costole e una al pollice. Le sue lesioni sono ancora in fase di valutazione, e rimane ricoverato per ulteriori esami e osservazione". Dettori ha espresso la sua gratitudine ai servizi di emergenza e a tutto il personale medico e infermieristico che lo sta assistendo, dichiarando che il suo "obiettivo primario è ora il riposo e il completo recupero". Il management ha inoltre richiesto il massimo rispetto per la privacy del fantino in questo momento delicato, specificando che "non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni fino a quando non saranno disponibili aggiornamenti significativi sulle sue condizioni".

La dinamica dell'incidente e le condizioni del fantino

La ricostruzione dell'incidente indica che un altro veicolo ha impattato la parte posteriore dell'automobile di Frankie Dettori, provocando una repentina perdita di controllo e il conseguente ribaltamento. Le autorità locali e i servizi di emergenza sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell'accaduto, fornendo le prime cure al fantino prima del suo trasferimento in una struttura ospedaliera. Attualmente, Dettori continua a essere sotto stretta osservazione, con il personale medico che monitora costantemente l'evolversi delle sue condizioni di salute.

Il futuro sportivo e il ritorno in pista

L'ultima apparizione di Dettori in una competizione in Gran Bretagna risale all'ottobre 2023, quando trionfò nel prestigioso Champion Stakes ad Ascot.

Il suo atteso ritorno in sella era previsto per la Leger Legends Race, un evento di rilievo in programma a Doncaster durante il St Leger Festival di settembre. Questo incidente, tuttavia, solleva seri dubbi sulla sua effettiva partecipazione a tale appuntamento, generando apprensione nel mondo dell'ippica che segue con attenzione l'evolversi delle sue condizioni. Il team del fantino ribadisce la priorità del rispetto della sua privacy e la necessità di cautela nelle comunicazioni, in attesa di ulteriori sviluppi clinici prima di rilasciare aggiornamenti ufficiali.