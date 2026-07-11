Erling Haaland, il fuoriclasse atteso protagonista del quarto di finale dei Mondiali 2026 tra Norvegia e Inghilterra, avrebbe potuto vestire la maglia dei Tre Leoni. La sua storia inizia a Leeds, città in cui nacque e dove suo padre, Alfie, militava nel Leeds United. Haaland trascorse i primi quattro anni della sua vita nel Regno Unito, immerso in un ambiente familiare bilingue, dove l'inglese era la lingua del giorno e il norvegese quella della sera.

Nel 2003, al termine della carriera del padre, la famiglia fece ritorno in Norvegia, stabilendosi a Bryne.

Fu proprio qui che Erling mosse i primi passi nel calcio, iniziando la sua formazione nelle giovanili locali. Il suo primo allenatore, Alf Ingve Berntsen, ha ricordato come l'adattamento alla lingua norvegese fosse stato immediato per il giovane Erling, abituato fin da piccolo a destreggiarsi tra due idiomi.

Haaland stesso ha confermato questa scelta naturale: «Ho vissuto nel Regno Unito per quattro anni, ma ho trascorso così tanto tempo in Norvegia che è stato spontaneo scegliere la mia nazionale. Non so come sarebbero andate le cose se mio padre avesse giocato più a lungo in Inghilterra. Forse sarei inglese, ma sono norvegese e ne sono orgoglioso». Questa dichiarazione evidenzia un legame profondo e autentico con il paese che lo ha visto crescere e affermarsi.

Il legame indissolubile con la Norvegia

La decisione di Haaland non è stata dettata da calcolo o opportunismo, ma da un senso di appartenenza radicato. La Norvegia è la nazione dove ha sviluppato la sua carriera calcistica, partendo dalle giovanili del Bryne per poi diventare uno dei centravanti più temuti e prolifici a livello mondiale. Il suo percorso è un simbolo di dedizione al paese che lo ha formato.

Il "derby" personale ai Mondiali 2026

Oggi, sabato 11 luglio 2026, il confronto tra Norvegia e Inghilterra nei quarti di finale dei Mondiali 2026 assume un significato particolare per Erling Haaland. Protagonista indiscusso, ha trascinato la sua nazionale a questo storico traguardo con sette reti, incluse le due decisive che hanno eliminato il Brasile agli ottavi.

La sua scelta di rappresentare la Norvegia risuona con forza in questo "derby" personale, aggiungendo un ulteriore strato emotivo alla partita.

La sua ferma affermazione – «sono norvegese e ne sono orgoglioso» – acquista un'eco ancora più potente in questo contesto, sottolineando come la sua identità sportiva e personale sia indissolubilmente legata alla nazione che lo ha cresciuto e sostenuto nel suo straordinario percorso.