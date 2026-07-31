Il Napoli torna in ritiro a Castel di Sangro, mentre la città si prepara per le imminenti celebrazioni del Centenario della fondazione del club. Questo significativo traguardo segna un secolo di storia e passione calcistica, con eventi che coinvolgeranno tifosi e monumenti simbolo.

Due giorni di festa per il Centenario del Napoli

Le festività prenderanno il via venerdì pomeriggio, alle ore 17, in Piazza dei Martiri. Qui avrà inizio la manifestazione intitolata "100 anni d’amore 1926‑2026", un evento interamente organizzato e promosso dai tifosi.

Da Piazza dei Martiri, un suggestivo corteo si snoderà verso il lungomare, accompagnato da una straordinaria mostra fotografica con cento gigantografie che ripercorrono la storia del club. Saranno esposte anche maglie da collezione, testimonianza dei successi e dei momenti indimenticabili, e sarà allestita una zona speciale dedicata al leggendario Diego Armando Maradona, figura iconica e indimenticabile per i sostenitori azzurri.

Il giorno seguente, sabato 1 agosto, la Società Calcio Napoli prenderà il testimone con gli eventi ufficiali di "Napoli Cento". Alle 19.26, un orario altamente simbolico che richiama l'anno di fondazione del club, Piazza Carità – riconosciuta come il luogo tradizionale della nascita della squadra – ospiterà la "Processione Azzurra".

Questo corteo si dirigerà poi verso la maestosa Piazza del Plebiscito, cuore pulsante della città. Sul palco allestito si alterneranno musicisti, attori e calciatori del passato, che hanno contribuito a scrivere la storia del club. A loro si affiancheranno quattro giocatori attuali, appositamente provenienti dal ritiro di Castel di Sangro, i quali faranno ritorno immediatamente dopo per proseguire i loro rigorosi allenamenti.

L'accensione simbolica dei monumenti azzurri

Il culmine delle celebrazioni serali è fissato per le 22.30. Dal palco principale in Piazza del Plebiscito, il presidente Aurelio De Laurentiis darà il via all'emozionante "accensione simultanea d’azzurro" di alcuni dei monumenti simbolo della città.

Tra questi spiccano il maestoso Palazzo Reale, lo storico Maschio Angioino, l'istituzionale Palazzo San Giacomo, il suggestivo Castel dell’Ovo e l'imponente Castel Sant’Elmo. Questi edifici si tingeranno del colore sociale, creando uno spettacolo visivo che rafforza il legame indissolubile tra la squadra e la sua amata Napoli, in un tributo alla storia e alla passione calcistica.

La preparazione estiva: il ritiro del Napoli

Questa fase di preparazione a Castel di Sangro rappresenta la seconda parte del ritiro estivo della squadra. La prima, altrettanto intensa e fondamentale per la condizione atletica, si è svolta a Dimaro Folgarida, nella suggestiva Val di Sole, dal 17 al 27 luglio. In quella sede, il Napoli ha svolto la fase iniziale degli allenamenti pre-campionato.

Per accogliere i numerosi tifosi-turisti che hanno seguito la squadra, era stato allestito un vero e proprio "Village" dedicato. Questo spazio comprendeva un negozio ufficiale del club per l'acquisto di merchandising, un museo multimediale per ripercorrere la storia azzurra, un'ampia area di ristorazione e diverse serate di spettacolo, offrendo un'esperienza completa e coinvolgente per tutti i partecipanti e rafforzando il legame tra squadra e sostenitori.