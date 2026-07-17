Ci sono ottime possibilità che Tadej Pogacar sia al via della Vuelta a España 2026. La notizia, di grande interesse ciclistico, è stata confermata dalle dichiarazioni del principe Alberto di Monaco. Il Principe ha affermato che il campione sloveno "ha detto che sarà al via" della corsa spagnola.

La conferma del Principe Alberto di Monaco

Durante la sua presenza al Tour de France, il principe Alberto di Monaco ha rilasciato una dichiarazione sulla possibile partecipazione di Pogacar alla Vuelta: "Tadej ha detto che sarà al via, quindi vedremo". L'affermazione è significativa per il forte legame tra il ciclista sloveno e il Principato, dove Pogacar risiede.

La partenza della Vuelta 2026 da Montecarlo il 22 agosto, aggiunge rilevanza, incentivando la sua presenza.

Le implicazioni sportive e la decisione finale

La partecipazione di Pogacar alla Vuelta è strettamente legata all'esito del suo impegno al Tour de France. La decisione definitiva, come già avvenuto, verrà presa al termine della Grande Boucle. Joxean Fernández Matxin ha ribadito che "la decisione si prenderà al termine del Tour", per valutare le condizioni del corridore dopo la fatica della corsa francese. La Vuelta partirà il 22 agosto da Monaco; la scelta finale dello sloveno sarà influenzata dall'esito del suo percorso nel Tour.

Il contesto della Vuelta 2026 e i precedenti di Pogacar

La Vuelta a España 2026 inizierà con risonanza da Montecarlo il 22 agosto, con una cronometro inaugurale.

La seconda tappa sarà verso Manosque. Per Tadej Pogacar, residente a Monaco, sarebbe una partecipazione "casalinga". Il campione sloveno ha corso la Vuelta una sola volta, nel 2019, concludendo terzo. Negli anni, il suo nome è stato spesso accostato alla corsa spagnola, senza concretizzarsi. La partenza da Montecarlo quest'anno potrebbe spingerlo a tornare a competere nella Vuelta.