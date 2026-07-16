Claudio Durigon è il nuovo presidente della Lega Pallavolo Serie A. La sua elezione è avvenuta per acclamazione durante l’Assemblea Straordinaria della Lega, tenutasi a Bologna nell’ambito del Volley Mercato 2026. Questo evento ha segnato un momento significativo per la governance della pallavolo maschile italiana, introducendo una nuova guida con l’obiettivo di rafforzare la presenza politica e istituzionale del campionato.

Il passaggio di consegne e la continuità

Durigon subentra a Massimo Righi, che ha ricoperto la carica di presidente della Lega dal 2020 al 2026.

La transizione assicura, tuttavia, una significativa continuità nella struttura organizzativa: Righi, infatti, non lascia la Lega ma assume il ruolo di presidente del Consiglio di Amministrazione. Questa mossa strategica mira a garantire stabilità e a valorizzare l’esperienza pregressa, affiancando la nuova presidenza con una figura già profondamente radicata nelle dinamiche del settore.

Il profilo del nuovo presidente e la visione

Claudio Durigon porta con sé un’importante esperienza istituzionale, essendo senatore della Repubblica e Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La sua nomina è stata fortemente voluta per conferire maggiore vigore politico alla Lega maschile, un aspetto ritenuto fondamentale per affrontare le sfide future e consolidare la posizione della Serie A nel panorama sportivo nazionale e internazionale.

Durigon è inoltre un appassionato di pallavolo, originario di Latina, e segue assiduamente le partite della squadra di Cisterna, dimostrando un legame autentico con lo sport che ora si appresta a guidare.

Al momento della sua elezione, Durigon ha espresso la sua visione, dichiarando di approcciare il nuovo incarico con «grande umiltà e senso di responsabilità». Questa affermazione sottolinea la consapevolezza delle sfide che lo attendono e l’impegno a operare per il bene della pallavolo italiana, ponendo le basi per un mandato focalizzato sulla crescita e lo sviluppo.

Il contesto del Volley Mercato 2026

L’elezione del nuovo presidente si è inserita nel più ampio contesto del Volley Mercato 2026 di Bologna, un evento centrale per la pallavolo di Serie A.

Durante questa manifestazione, oltre alla nomina di Durigon, sono stati presentati il calendario della stagione 2026/27 e lanciato ufficialmente l’82° campionato di Serie A Credem Banca. Il Volley Mercato rappresenta tradizionalmente un momento di confronto e pianificazione per tutti i club, delineando le prospettive e le strategie per la stagione imminente, e l’elezione del presidente ha aggiunto un ulteriore elemento di rilievo a questo appuntamento annuale, confermando l'importanza dell'evento per il settore.