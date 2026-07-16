Nelle scorse settimane, il panorama del calciomercato italiano è stato animato da indiscrezioni significative che hanno acceso i riflettori su un possibile trasferimento. Al centro di queste voci c'è Zeki Çelik, il difensore turco attualmente sotto contratto con la Roma. Le speculazioni riguardano un presunto e crescente interesse da parte della Juventus, che sembrerebbe valutare il profilo del giocatore per rafforzare il proprio reparto difensivo in vista delle prossime stagioni.

Queste voci di mercato hanno generato un ampio dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, stimolando discussioni sulle potenziali implicazioni tattiche e strategiche di un tale movimento.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che, fino a questo momento, non sono state rilasciate conferme ufficiali né da parte della Juventus, né della Roma, né dal diretto interessato, circa l'esistenza di trattative concrete o avanzate.

Il potenziale interesse bianconero

Il club bianconero, la Juventus, è noto per la sua costante ricerca di talenti in grado di elevare il livello della rosa, con un'attenzione particolare al reparto difensivo. In questo contesto, il nome di Zeki Çelik è emerso tra i profili attentamente monitorati. Si ritiene che la dirigenza juventina stia valutando diverse opzioni per consolidare la propria retroguardia, e il difensore turco, con la sua esperienza e le sue caratteristiche tecniche, rappresenterebbe una delle possibilità considerate per un eventuale innesto.

Nonostante l'intensità delle indiscrezioni, è imperativo ribadire la mancanza di qualsiasi annuncio formale. Né la Juventus, né la Roma, né l'entourage del giocatore hanno rilasciato dichiarazioni che possano avvalorare l'ipotesi di una trattativa avanzata o di un accordo imminente. Questa assenza di comunicazioni ufficiali mantiene l'intera situazione nel campo delle mere speculazioni, lasciando aperte tutte le possibilità e alimentando l'attesa tra gli osservatori del calciomercato.

Il quadro contrattuale di Çelik

Attualmente, Zeki Çelik è un elemento a tutti gli effetti della rosa della Roma, legato al club giallorosso da un contratto in essere. Le indiscrezioni che hanno ventilato un suo possibile trasferimento a parametro zero, o addirittura un presunto accordo già definito con la Juventus, non trovano alcun fondamento in comunicazioni ufficiali.

La formula del parametro zero, particolarmente allettante per i club acquirenti in quanto permette di acquisire un giocatore senza dover pagare il cartellino alla società di appartenenza, è spesso oggetto di speculazioni nel periodo di calciomercato, ma in questo caso specifico, le voci non sono state corroborate da fonti autorevoli o da dichiarazioni delle parti coinvolte.

La situazione contrattuale del difensore turco rimane chiara: è un giocatore della Roma. Ogni scenario di un suo passaggio alla Juventus, a titolo definitivo o a parametro zero, resta nel regno delle ipotesi non verificate. Il panorama del calciomercato è dinamico e imprevedibile. Sarà quindi indispensabile monitorare attentamente i prossimi sviluppi per cogliere eventuali segnali concreti e determinare se le voci di mercato si trasformeranno in realtà.