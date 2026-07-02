Jasmine Paolini ha siglato un'importante vittoria, assicurandosi l'accesso al terzo turno di Wimbledon dopo aver superato la sua avversaria, Viktorija Golubic, in un incontro dal ritmo elevato e dalla notevole intensità. La tennista italiana, che si presenta al prestigioso torneo sull'erba come testa di serie numero tredici, ha dimostrato la sua superiorità prevalendo sulla giocatrice svizzera, attualmente posizionata al sessantaduesimo posto nel ranking mondiale, con il punteggio finale di 7-6 6-4.

Il match, disputato con grande attesa sui celebri campi dell’All England Club, ha messo in luce la notevole solidità e la ferrea determinazione di Paolini.

Un aspetto da sottolineare è che l'atleta azzurra aveva già raggiunto la finale di questo storico Slam nell'edizione del 2024, confermando la sua affinità con la superficie erbosa. Il primo set si è rivelato particolarmente combattuto ed equilibrato, culminando in un tie-break avvincente, dove Paolini ha saputo mantenere una lucidità e una calma esemplari, imponendosi con autorevolezza. Anche nel secondo parziale, la tennista italiana ha continuato a esercitare una pressione costante e mirata, gestendo strategicamente i punti chiave e riuscendo a chiudere l'incontro senza concedere significative opportunità di rimonta alla sua tenace sfidante.

La prossima sfida: l'impegno contro Maria Sakkari

Con questa significativa e meritata vittoria, Jasmine Paolini si prepara ora ad affrontare un'altra prova di grande spessore tecnico e agonistico nel prossimo turno. La sua avversaria sarà la quotata tennista greca Maria Sakkari, un confronto che promette scintille. Il percorso nel tabellone principale di Wimbledon si fa progressivamente più arduo e selettivo, ma la giocatrice italiana ha dimostrato, con le sue recenti prestazioni, di essere in eccellente forma fisica e mentale. È dunque pronta a giocarsi tutte le sue carte e a esprimere il suo miglior tennis anche contro avversarie di altissimo livello nel circuito internazionale, puntando a proseguire il suo cammino nel torneo.

Ampia copertura televisiva e il prestigio del torneo

L'incontro tra Paolini e Golubic si è svolto sul Court 2, un campo che ha visto susseguirsi numerosi match di rilievo, attirando l'attenzione di un vasto pubblico di appassionati e beneficiando di una ampia e dettagliata copertura mediatica. Gli spettatori e gli appassionati di tennis hanno avuto la possibilità di seguire ogni fase del prestigioso torneo grazie a una programmazione televisiva estremamente dedicata e capillare, che ha messo a disposizione ben undici canali. Tra questi, spiccano per completezza e qualità della trasmissione Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, che hanno offerto una visione completa e approfondita di tutti gli eventi.

Il torneo di Wimbledon, in corso dal 29 giugno al 12 luglio, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi, iconici e prestigiosi della stagione tennistica mondiale, richiamando ogni anno i migliori atleti e le migliori atlete del panorama internazionale, pronti a sfidarsi per la conquista del titolo.